-BANVİT: 79 - TOFAŞ: 68 BANDIRMA (A.A) - 27.11.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde Banvit, Tofaş'ı 79-68 yendi. Bandırma Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk 10 dakikası 11-10 Tofaş'ın üstünlüğüyle geçilmesine karşın bu bölümden sonra etkili olan Banvit, periyotu 22-21 önde bitirdi. İkinci periyotta etkili oyununu sürdüren evsahibi takım, 15. dakikada skoru 39-29 yaparak 10 sayılık farka ulaşırken, devre sonunda farkı 15 sayıya kadar çıkardı: 46-31. Üçüncü periyotta da etkili oynayan Banvit, Williams ve Ruziç'in basketleriyle 25. dakikayı 50-40 önde geçerken, Rowe ve Can Altındığı ile oyuna ağırlığını koymaya çalışan Tofaş 26. dakikada durumu 50-44 yaparak farkı 6 sayıya indirdi. Bu bölümden sonra daha etkili olmaya başlayan Banvit, periyotu 61-49 önde tamamladı. Son periyotta oldukça rahat bir oyun sergileyen Banvit, 34. dakikayı 66-55 önde geçmeyi bildiği maçı 79-68 kazandı. Salon: Kara Ali Acar Hakemler : Mehmet Keseratar xx, Ozan Çakar xx, Yücel Çilingir xx Banvit: Barış Ermiş xxx 2, Simmons xxx 12 , Graves xxx 20 , Bora xx 2 , Williams xxx 9, İbrahim xx , Mutlu xxx 20 , Davis xx 8, Yiğitcan Turna xxx , İzzet xx , Golubovic xx 6, Tofaş: Rowe xxx 18, Nichols xxx 6, İnanç Koç xx 14, Ruzic xxx 16, Onur Aydın xx, Can Altıntığ xx 6, Can Özcan x, İlkan Karaman xxx 8, Fırat x, Selim x, 1. Periyot: 22-21 Devre: 46-31 (Banvit lehine) 3. Periyot: 61-49 5 Faulle Çıkan: 37.80 Nichols (Tofaş)