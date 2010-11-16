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Spor

BANVİT: 78

16 Kasım 2010 23:26

-BANVİT: 78 - LE MANS SRTHE: 70 BANDIRMA (A.A) - 16.11.2010 - Basketbolda Avrupa Kupası (A) Grubu'nda mücadele eden Banvit, Fransa'nın Le Mans Sarthe Basket takımını 78-70 yendi. Bandırma Kara Ali Acar Spor Salonu'ndaki maça hızlı başlayan Le Mans Sarthe, etkili oyunuyla skoru 16-8 yaptı. Bu bölümden sonra rakibine sayı şansı tanımayan Banvit, devre sonunda skoru dengeledi: 16-16 Banvit, ikinci periyottan itibaren oyuna ağırlığını koymaya başladı. Davis, Yiğitcan, Erolcan ve Goluboviç'in skora ciddi katkı yapmasıyla Banvit, devreyi 37-30 önde tamamladı. Temsilcimiz, Goluboviç ve Davis ile boyalı alanı iyi kullanarak, 25. dakikayı 49-41 önde geçti. Sert savunmasıyla rakibine fazla sayı şansı tanımayan Banvit, 3. periyotu da 56-49'luk skorla üstün bitirdi. Fransa temsilcisi son periyotta Batista ve Acker ile oyuna denge getirmeye çalışsa da Banvit, Mutlu'nın dış atışlarıyla buna izin vermedi ve sahadan 78-70 galip ayrıldı. Salon: Kara Ali Acar Hakemler: Taurino Paolo xx (İtalya), Maricic Sasa xx (Sırbistan), Mikhaylov Sergey xx (Rusya) Banvit: Barış ermiş xxx 9, Mutlu Akpınar xxx 12, Davis xxx 12, Simmons xxx 16, Williams xx 8, Yiğitcan xxx, Erolcan xxx 5, Golubovic xxx 14, Bora xx 2 Le Mans Sarthe: Diot xxx 12, Acker xx 8, Dewar xxx 11, Rupert xx 4, Batista xxx 20, Covile xx 3, Kahudi xxx 11, Pellin x 1 1. Periyot: 16-16 Devre: 37-30 (Banvit lehine) 3.Periyot: 56-49 5 Faulle çıkan: 34.50 Covile (Le Mans Sarthe)

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