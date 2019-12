-Banvit : 77 - Antalya Büyükşehir Belediyesi: 75 BANDIRMA (A.A) - 26.11.2011 - Beko Basketbol Ligi'ndeki karşılaşmada Banvit, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni 77-75 yenerek 4'üncü galibiyetini aldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, maça Bora Hun Paçun ve Fisher ile bulduğu 4 sayıyla başladı. Banvit ise hızlı hücumda bu sayılara Davis, Cemal Nalga ve Simmons ile cevap verdi. 4. dakika ev sahibi ekibin 9-7 üstünlüğüyle geçilirken, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Rasim Başak ve Fisher'in sayılarıyla 5. dakikada eşitliği sağladı: 12-12. Konuk takım, Bora ve Cast ile boyalı alanda etkili olurken, Banvit de ise Williams ve Simmons skora katkı yaptı. İlk çeyreğin son dakikalarında hücumda etkili olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Brown'un sayılarıyla öne geçerken, Banvit, Williams ve Davis ile pota altında etkili oldu. İlk çeyrek konuk takımın 20-21 üstünlüğüyle geçildi. Banvit, ikinci periyota Williams'ın basketiyle başlarken, konuk ekip buna Fisher'in 3'lüğü ile cevap verdi. 11. dakika konuk ekibin 22-24 üstünlüğüyle geçilirken, bu periyoda iyi başlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Fisher ile etkili olurken, Banvit de savunmada ve hücumda etkili oyunuyla birlikte, Erol Can Çinko, Williams ve İzzet Türkyılmaz ile basketler buldu. 16. dakika 35-32 Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin üstünlüğüyle geçildi. Devrenin sonlarına doğru Bora, Jelovac ve Brown'un sayılarıyla öne geçen Antalya takımı, devreyi de 42-37 önde bitirdi. Üçüncü çeyrekte Melih ile pota altını iyi kullanan Antalya Büyükşehir Belediyesi, 22. dakikaya 44-39 üstün girdi. Banvit, bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü ele alarak, Davis ve Cemal Nalga ile hücumda da etkili olurken, 25. dakikaya girilirken farkı bir sayıya indirdi: 47-48. Simmons'un sayılarıyla öne geçen Banvit'te Davis'te skora katkı yapınca, 17. dakika ev sahibi takımın 55-50 üstünlüğüyle geçildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Brown, Fisher ve Cast ile aradaki farkı kapatmak isterken, Banvit ise Barış Ermiş ve Erol Can Çinko'nun sayılarıyla bu periyodu 62-59 önde tamamladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, son periyoda Gökper'in dış atıştan kazandırdığı basket ile başladı. Banvit, Erol Can, Davis, Hammonds, ile pota altını iyi kullanınca, 35. dakika 69-66 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçildi. Fisher'in sayılarıyla son 18 saniyeye girilirken farkı bir sayıya kadar indiren Antalya Büyükşehir Belediyesi (74-73), Barış'ın faul atışına karşılık yine günün en skorer oyuncusu Fisher'in turnike sayısıyla yanıt verdi. Son iki saniye kala skorda 75-75'lik eşitliği sağlayan konuk takım karşısında Banvit, Williams'ın attığı basketle bu zorlu mücadeleyi 77-75 kazandı. Salon: Kara Ali Acar Hakemler: Serkan Emlek xxx, Ahmet Ersan Ergüler xxx, Mehmet Serdar Ünal xxx Banvit: Barış xxx 7, Davis xxx 13, Simmons xxx 16, Cemal xx 9, Hammonds xx 5, Erkan xx 5, Williams xxx 12, Yiğitcan x, İzzet xx 5, Erol Can Çinko xxx 5 Antalya Büyükşehir Belediyesi: Fisher xxx, 24, Rasim Başak xx 6, Melih xx 2, Brown xxx 19, Bora xx 9, Gökper xx 3, Pastal x, Cast xxx 9, Jelovac xx 3 1. periyot : 20-21 Devre: 37-42 (Antalya Büyükşehir Belediyesi lehine) 3. periyot: 62-59 Beş faulle çıkan: 38.15 Gökper ( Antalya Büyükşehir Belediyesi)