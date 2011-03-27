-BANVİT: 75 – GALATASARAY CAFE CROWN: 67 BANDIRMA (A.A) - 27.03.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Banvit, sahasında Galatasaray Cafe Crown'u 75-67 yendi. Maça Simmons'un basketiyle iyi başlayan Banvit'e, Galatasaray Cafe Crown, Johnson ve Shipp'in sayılarıyla karşılık verince ilk 3 dakika 4-4 eşitlikle geçildi. Simmons'un turnikesi ve Golubovic'in basketiyle ev sahibi ekip 5. dakikada 8-4 üstünlük sağladı. Hücumun yanı sıra Galatasaray Cafe Crown karşısında çok iyi savunma yapan Banvit, Golubovic ve Barış Ermiş ile 8. dakikayı 12-4 önde geçti. Toparlanarak rakibinin baskısından kurtulan Galatasaray Cafe Crown, Tutku ve Shumpert ile basketler bulsa da ilk periyottan 18-14 yenik ayrıldı. İkinci periyoda da seyircisinin desteğiyle iyi başlayan Banvit, Davis ile 11. dakikada skoru 23-16'ya taşıdı. Shumpert sarı kırmızılılar adına pota altında başarılı olurken, ev sahibi ekip, Simmons ve Willams ile sayı üretti. İlerleyen dakikalarda Banvit, Mutlu ve Williams, Galatasaray Cafe Crown da Johnson ve Ermal ile etkili olmaya çalışırken ilk yarı Banvit'in 44-36 üstünlüğüyle sona erdi. 3. periyoda basketlerle başlayan Banvit, 22. dakikayı 49-36 önde geçti. Ermal ile sayı üreten Galatasaray Cafe Crown, farkın açılmaması için çaba harcasa da Davis ve Simmons'u durduramayınca 27. dakikayı 53-42 geride bıraktı. Periyodun son iki dakikasına girilirken sayı üretemeyen ev sahibi karşısında etkili olan Galatasaray Cafe Crown, Shumpert, Tutku ve Johnson ile farkı 6 sayıya kadar indirse de Golubovic'in son saniye atışıyla Banvit, bu periyodu da 57-49 önde bitirdi. Son periyoda Andric'in turnukesiyle iyi başlayan Galatasaray Cafe Crown'a Golubovic ile cevap veren Banvit, oyundaki üstünlüğünü korumaya çalıştı. Simmons, Banvit adına pota altında başarılı olurken, Ermal ve Tutku'nun basketleriyle Galatasaray Cafe Crown, aradaki farkı son beş dakikaya girilirken 5 sayıya indirdi: 65-60. Davis, ve Ermal'ın karşılıklı faul atışlarından takımlarına kazandırdığı sayılarla 37. dakika 67-62 Banvit'in üstünlüğüyle geçildi. Williams ve Barış ile son dakikalarda hücumda etkili olan Banvit, nefes kesen mücadeleyi 75-67 kazandı. Salon: Banvit Kara Ali Acar Hakemler: Recep Ankaralı xxx, Mehmet Serdar Ünal xxx, Osman Sinan İşgüder xxx Banvit: Şafak x, Barış Ermiş xxx 7, Davis xxx 15, Simmons xxx 20, Golubovic xxx 15, Mutlu xx 2, Yiğitcan xxx 2, Erol Can xx 3, Williams xxx 11 Galatasaray Cafe Crown: Shipp xx 2, Johnson xxx 10, Caner x, Rancik x, Ermal xx 12, Shumpert xx 10, Tutku xxx 16, Andric xxx 12, Haluk Yıldırım x 3, Evren x 2 1. periyot: 18-14 Devre: 44-36 3. periyot: 57-49 5 faul: 37.40 Ermal (Galatasaray Cafe Crown)