-Banvit : 73 - Fraport Skyliners : 72 BALIKESİR (A.A) - 15.11.2011 – Banvit, Eurocup (E) Grubu'ndaki ilk maçında Alman ekibi Fraport Skyliners'i 73-72 yendi. Bandırma Kara Ali Acar Spor Salonu'ndaki maça iyi başlayan Banvit, 5. dakikayı Williams ve Barış Ermiş'in basketleriyle 13-5 önde geçti. Bu bölümden sonra toparlanan Alman temsilcisi, Mckinney ile etkili olarak farkın açılmasını önledi ve ilk periyot 22-20 Banvit'in üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyotta Bajramovic'in etkili oyunuyla 13. dakikayı 28-25 üstün geçen Banvit, 16. dakikada 8 sayılık farka ulaştı: 35-27. Fraport Skyliners'in Mckinney ve Robertson ile bulduğu sayılara Williams ve Barış Ermiş ile yanıt veren Bandırma temsilcisi devreyi 5 sayı farkla önde bitirdi: 39-34. Üçüncü periyot oldukça çekişmeli geçti. 22. dakikayı Banvit 46-40 önde geçerken konuk takım Davidson ile sayılar bularak 25. dakikada skoru eşitledi: 46-46. Alman temsilcisi Herber ve Ohlberecht ile etkili olarak 28. dakikada durumu 54-56 yaparak 2 sayı farkla öne geçti. Taraftarının da desteğini alan Banvit, Davis ve Williams'ın basketleriyle önce skorda dengeyi sağladı, ardından da yeniden önde geçmeyi bildi ve devre sonunda skoru 59-58 yaptı. Son periyotta sert savunma yapan rakibi karşısında sayı bulmakta zorlanan Banvit, 35. dakikayı 70-68 önde geçerken sahadan da 1 sayı farkla 73-72 galip ayrıldı. Salon: Kara Ali Acar Hakemler: Sasa Pukl xxx (Slovakya) , Miroslav Tomov xxx (Yogoslav), Igor Dragojevic xxx ( Karadağ) Banvit: Barış Ermiş xxx 6, Williams xxx 20 , Davis xxx 9, Hammonds xx 3, Erkan x 2, Serkan xxx 15, Yiğitcan x, Simmons xx 9, Cemal Nalga x, Bajramovic xx 9 Fraport Skyliners: Thompson xx 6, Davidson xxx 21 , Mckinney xxx 19 , Robertson xx 7, Ohlbrecht xxx 14 , Herber xx 3, Theilig x, Nolte x 2 1.Periyot : 22-20 Devre : 39-34 (Banvit) 3.Periyot : 59-58