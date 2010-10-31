-BANVİT: 70 - OLİN EDİRNE: 62 BANDIRMA (A.A) - 31.10.2010 - BEKO Basketbol Ligi'nde Banvit, kendi sahasında Olin Edirne'yi 70-62 yendi. Oyunun başında üstünlük sağlayan Banvit, Williams, Mutlu ve Davis ile pota altını iyi kullanarak arayı açtı. Banvit ilk beş dakikayı 12-7 üstünlükle geçerken, Olin Edirne, Samardijiski Doliboa ve Ömer Ünver ile arayı kapatmaya çalıştı. Banvit karşısında Olin Edirne, Can ile ayakta kalmaya çalışsa da ilk çeyrek Banvit'in 22-16 üstünlüğüyle bitti. İkinci periyoda da iyi başlayan Banvit, Davis'in basketiyle 15. dakikayı 31-20 önde geçti. Samardijiski ve Ginevicius ile rakibine üstünlük sağlamaya çalışan Olin Edirne, Davis ve Ginevicius'un karşılıklı basketlerine engel olamayınca ilk yarı, 36-30 Banvit'in üstünlüğüyle sona erdi. Üçüncü periyoda daha hızlı ve etkili başlayan Banvit, Barış Ermiş ve Williams'la etkili olurken, 25. dakika, ev sahibinin 42-35 üstünlüğüyle geçildi. Konuk ekip Caner ile arayı kapatmaya çalışsa da fazla başarılı olamadı ve Banvit, 3. periyodu 56-39 önde kapattı. Son periyotta Simmons'un 3'lük atışları ve etkili oyuncularıyla 33 dakikada 17 sayılık fark elde eden Banvit, son 7 dakikaya 61-44 önde girdi. Golubovic ve Graves, Banvit adına pota altında etkili olurken, Olin Edirne, Doliboa ve Ginevicius sayılar üretti. Son dakikada dış atışlarla farkı kapatmaya giden ve bunda muvaffak olamayan Olin Edirne karşısında Banvit, karşılaşmayı 70-62 kazandı. Salon: Kara Ali Acar Hakemler: Murat Biricik xx, Turgut Işık xx, Ziya Özorhon xx Banvit: Williams xxx 17, Mutlu xx 3, Davis xxx 14, Barış xxx 11, Graves xx 7, Şafak x, Yiğitcan x 3, Golubovic xx 7, Simmons xx 5, Bora x, İzzet x, İbrahim xx 3 OLİN Edirne: Can xxx 8, Erdal xx 4, Samardjiski xxx 9, Doliboa xxx 13, Ömer xx 2, Haluk Çınar x 2, Ginevicius xxx 10, Caner xx 7, Reha Öz x 3, Davud x 4, Ahmet x 1. periyot : 22-16 Devre: 36-30 3. periyot: 56-39