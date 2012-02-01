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Spor

Banvit: 68

01 Şubat 2012 00:29

-Banvit: 68 - KK Buducnost : 61 BALIKESİR (A.A) - 31.01.2012 - Banvit, Eurocup K Grubu 3. maçında Karadağ temsilcisi KK Buducnost'u 68-61 yendi. Banvit, maça Williams'ın sayısıyla başladı. Banvit, ilk 2 dakika 4-2 önde geçti. Bu dakikada Banvit'in savunma zaaflarını Anderson, Krstovic, Vitkovac'in sayılarıyla cezalandıran konuk takım 6. dakikada skoru 6-9 yaptı. Banvit, Williams'ın etkili oyunuyla önce skoru eşitledi ardından da periyotu 18-16 önde bitirdi. İkinci periyot oldukça çekişmeli geçti. Banvit, Cemal Nalga, Hammonds ikilisinin basketleriyle 15. dakikada 4 sayılık fark yakaladı: 26-22. Karadağ temsilcisi Ivanovic ve Rızvic ile etkili olmaya çalışsa da ev sahibi takım Davis ile bulduğu sayılarla devreyi 31-27 önde girdi. Üçüncü periyota hızlı başlayan Banvit, Davis, Williams ve Serkan'ın basketleriyle 24. dakikada skoru 39-34 yaptı. Savunmasını daha sertleştiren ev sahibi takım, 25. dakikayı 45-34'lık skorla önde geçti. Banvit, Davis, Erkan ve Hammonds'un skora katkılarıyla periyot sonunda 17 sayılık farka ulaştı: 53-36. Son periyota hızlı başlayan konuk takım Vitkovac ve Anderson'in basketleriyle 33. dakikada durumu 53-44 yaparak farkı 9 sayıya indirdi. KK Buducnost'un Vitkovac ile bulduğu sayılara Williams ile yanıt veren Banvit, 35. dakikaya 57-48 önde girerken sahadan da 68-61 galip ayrıldı. Salon: Kara Ali Acar Hakemler: Garcia Ortiz Jose Romon xxx, (İspanya), Perea Oscar xxx (İspanya ) Juras Marko xxx, (Sırbistan) Banvit: Barış Ermiş xxx 9, Williams xxx 21, Simmons x, Erol Can x, Bajramovic xx 2, Erkan xx 4, Serkan xxx 10, Davis xxx 12, İzzet x 2, Cemal Nalga x 2, Hammonds xx 6 KK Buducnost: Krstovic xx 6, Vitkovac xxx 14, Dubljevic xxx 14, Popovic Aleksa x 2, Anderson xxx 10, Mihaliovic x 4, Popovic Marko x, Milosevic x, , Ivanovic xx 8, Rizvic x 3, Boildin x 1.Periyot: 18-16 Devre: 31-27 (Banvit lehine) 3.Periyot: 53-36 5 Faulle çıkan: 38.46 Vitkovac, 39.29 Milosevic (KK Buducnost)

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