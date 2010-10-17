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Spor

BANVİT: 67

17 Ekim 2010 21:22

-BANVİT: 67 - FENERBAHÇE ÜLKER: 70 BANDIRMA (A.A) - 17.10.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde Banvit, Fenerbahçe Ülker'e 67-70 yenildi. Banvit, Barış Ermiş'in faul atışlarından kazandığı sayılarla birinci dakikayı 2-0 önde tamamladı. Fenerbahçe Ülker, Lavrinovic'in üst üste attığı basketlerle skoru 4. dakikada 8-10 yaptı. Davis ve Williams, Banvit adına başarılı olurken, Fenerbahçe Ülker de Lavronovic ve Vidmar ile sayılar buldu. İlk yarı 22-22 eşitlikle sona erdi. İkinci periyotta hücumlarda daha etkili olan Banvit, Golubovic ve Davis ile basketler buldu ve 15. dakikada 27-23 öne geçti. Turuncu-yeşilli ekip, rakip potadan boş dönünce Fenerbahçe Ülker, Lavrinovic'in sayılarıyla 16. dakikada tekrar üstünlük sağladı: 29-30 Fenerbahçe Ülker, son dakikaya girilirken Tomas'ın üçlüğüyle skoru 36-33 yaptı. Her iki takımın da girişimlerine rağmen bu yarı da 36-36 eşitlikle tamamlandı. Banvit, 3. periyota genç oyuncusu Şafak'ın basketiyle başladı. Fenerbahçe Ülker, Mirsad ve Ömer Onan ile bu basketlere cevap vermekte gecikmedi. 22. dakikaya Fenerbahçe Ülker'in 38-40 üstünlüğüyle geçildi. Fenerbahçe Ülker, Lukic ve Tomas, Banvit ise Yiğitcan Turna ve Davis ile basketler buldu. Bu periyot da diğer iki periyotta olduğu gibi eşitlikle sona erdi: 53-53. Son periyota Fenerbahçe Ülker, Lavrinovic'in basketleriyle başladı. Golubovic ve Williams ile sayılar bulan Banvit, 33.26 dakikayı 61-59 önde bitirdi. Son beş dakikaya girilirken Lavrinovic, Fenerbahçe Ülker adına, Williams ve Barış Ermiş de Banvit adına pota altında etkili oldu: 65-61. Günün başarılı ismi Lavrinovic'in faul atışları sonucu Banvit, Fenerbahçe Ülker'e 70-67 yenildi. 

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