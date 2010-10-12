-BANVİT: 66 - ALİAĞA PETKİM: 74 BALIKESİR (A.A) - 12.10.2010 - Basketbol Spor Toto Erkekler Türkiye Kupası (A) Grubu'nda Aliağa Petkim, Banvit'i 74-66 yendi. Balıkesir'de oynanan A Grubu maçlarının ardından, Banvit ve Aliağa Petkim grubu ilk iki sırada tamamlayarak, Final Grubu'na katılmaya hak kazandı. Salon: Balıkesir Kurtdereli Hakemler: Halil Baldemir xx, Can Atsüren xx, Ziya Özorhon xx, Banvit: Williams xx 2, Barış x, Simmoms xx 4, Bora xx 6, Graves xx 10, İbrahim xx 6, Mutlu xxx 14, Davis xx 8, Yiğitcan xx 2, Goluboviç xx 9, Şafak xx 3, İzzet x 2 Aliağa Petkim: Erdem xx 4, Levent xx 6, Coleman xxx 12, Randle xx 9, Hunter xx 5, Ersan xx 4, Barış xx 9, Önder x, Kaan xx 11, Polat xx 14 1. periyot: 17-19 Devre: 40-36 (Banvit lehine) 3. Periyot: 56-55 Beş faulle çıkan: 36.58 Önder (Aliağa Petkim)