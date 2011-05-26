-BANVİT: 57 - GALATASARAY CAFE CROWN: 79 BALIKESİR (A.A) - 25.05.2011 - Beko Basketbol Ligi play-off yarı final serisinin Bandırma'da oynanan ilk maçında Banvit ile Galatasaray Cafe Crown karşı karşıya geldi.Galatasaray Cafe Crown, ilk maçı 57-79 kazanarak seride 1-0 öne geçti. Banvit, maça Davis'in üçlüğüyle başladı. Galatasaray Cafe Crown, buna Ermal ile cevap verdi. 2. dakika turuncu yeşilli Banvit'in 3-2 üstünlüğüyle geçildi. Ermal ve Davis'in karşılıklı sayılarıyla 4. dakika 5-4 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Savunmada başarılı olan Banvit'te Williams ve Davis skora katkı sağlarken 6. dakika 9-6 Banvit'in lehine geçildi. Savunma ağırlıklı geçen ilk çeyreğin son iki dakikasında Galatasaray Cafe Crown, Evren, Ermal, Shipp ve Rancik ile sayı üretirken Banvit de Şafak ve Davis ile pota altında etkili oldu. Bu periyot 17-15 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyoda Shumpert'in basketi ile başlayan Galatasaray Cafe Crown karşısında Banvit, Golubovic ile sayı buldu. 12. dakika 21-21 eşitlikle geçildi. Barış Ermiş'in faul atışları ve Dixon'un üçlüğü ile Banvit, 14 dakikada farkı 6 sayıya çıkardı. (27-21) Tutku, Shumpert ve Caner ile hücumda etkili olan Galatasaray Cafe Crown, 15. dakikada aradaki farkı kapatarak tekrar eşitliği yakaladı. (27-27) Konuk ekip, Shumpert'in dış atışı ve Caner'in sayılarıyla 17. dakikada 27-32 üstünlük sağladı. İlk yarının son dakikalarında başarılı bir savunma uygulayan ve rakibine sayı fırsatı vermeyen Galatasaray Cafe Crown, Caner, Andric, Tutku ile sonuca gitti. (32-40) Üçüncü periyoda yine iyi başlayan Galatasaray Cafe Crown oldu. Ermal ve Rancik ile pota altını iyi kullanan sarı kırmızılı ekip, 24. dakikada 10 sayılık fark yakaladı. (38-48) Shumpert, Ermal ikilisinin sayılarıyla 27. dakikada 42-53'lük skor yakalayan Galatasaray Cafe Crown karşısında Banvit, Davis ve Simmons ile farkı kapatmaya çalıştı. Ermal, Shipp ve Evren ile pota altını iyi kullanan Galatasaray Cafe Crown, ev sahibi takımın hatalarını iyi değerlendirdi ve bu periyodu 46-61 önde bitirdi. Son periyotta dış atışlarla aradaki farkı kapatmak isteyen Banvit karşısında konuk Galatasaray Cafe Crown, Andric ve Caner ile sayılar buldu. 32. dakikada fark 21 sayıya çıktı. (46-67) Savunmada başarılı olan Galatasaray Cafe Crown karşısında pek varlık gösteremeyen Banvit'te Mutlu skora katkı sağlarken sarı kırmızılı ekip son beş dakikaya 48-72 önde girdi. Hızlı hücumda rakibine oranla daha etkili olan Galatasaray Cafe Crown, Beko Basketbol Ligi Play Off yarı finali ilk maçında Banvit'i 57-79 yenerek seride 1-0 öne geçti. Salon: Kara Ali Acar Hakemler: Mehmet Keseratar xxx, Alper Özgök xxx, Yener Yılmaz xx Banvit : Barış Ermiş xx 9, Davis xxx 15, Yiğitcan xx 3, Simmons xx 2, Williams xx 4, Şafak xx 5, Mutlu xx 11, Barış Özcan x, İzzet x, Dixon xx 5, Golubovic x 3, Bora x, Galatasaray Cafe Crown : Shipp xx 5, Johnson x, Rancik xx 6, Evren xx 6, Ermal xxx 18, Caner xxx 18, Shumpert xxx 13, Tutku xxx 4, Andric xxx 7, Haluk Yıldırım x 2, Sertaç x, Periyot : 17 - 15 Devre : 32 - 40 3. Periyod: 46 - 61