-BANVİT 2 SAYIYLA KAZANDI BANDIRMA (A.A) - 27.02.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Banvit, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni 95-93 yendi. Her iki takımın dış atışlarda başarılı olduğu ilk dakikalarda konuk ekip, Henderson, Muratcan ve Buckman ile sayılar bulurken, Banvit, Davis, Simmons ve Golubovic'le cevap verdi ve 5. dakika 9-9 eşitlikle geçildi. Kontrolü eline alan Banvit, Davis ve Erol Can'ın basketleriyle 7 dakikayı 16-9 önde geçti. Goluboviç ile pota altını iyi kullanan Banvit, son üç dakikaya girilirken farkı 9 sayıya çıkararak, skoru 20-11'e getirdi. Ev sahibi, son dakikalarını rahat tamamladığı ilk periyodu 22-11 önde bitirdi. Banvit, ikinci periyoda da etkili oyuncusu Davis'in basketiyle başladı. Antalya takımı, bu sayıya Henderson ve Buckman ile cevap verdi ve 12. dakika, 24-17'lik skorla geçildi. Prince ve Buckman ikilisinin sayılarıyla farkı kapatmaya çalışan Antalya Büyükşehir Beleldiyesi karşısında Banvit, Golubovic, Mutlu Akpınar ve Simmons'un iyi oyunuyla 17. dakikaya 34-25 önde girdi. Konuk ekibin, son dakikalarında attığı üçlüklerle farkı kapattığı ilk yarı, Banvit'in 44-39'luk üstünlüğüyle sona erdi. 3. periyota teknik faul atışlarıyla başlayan konuk ekip, Henderson ile sayı üreterek farkı kapattı ve 22. dakika 50-48'lik skorla geçildi. Barış ve Davis ile pota altını iyi kullanan Banvit'e Polat ile karşılık veren Antalya Büyükşehir Belediyesi, 28. dakikada, aradaki farkı kapatıp öne geçti: 58-59. Davis, Mutlu ve Simmons'un son saniye turnikesiyle Banvit, bu periyodu da 65-62 önde bitirdi. Banvit, son çeyreğe, Simmons'un basketi ve Mutlu'nun üçlükleriyle başladı. Davis'in de katkısıyla 32. dakika, Banvit'in 73-62'lik üstünlüğüyle geçildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Buckman ve Prince'nin etkili oyunuyla 33. dakikada farkı 3 sayıya kadar indirdi: 75-72. Oldukça çekişmeli geçen son dakikalarda skor üstünlüğünü bırakmayan Banvit, zorlu mücadeleyi 95-93 kazandı. Salon: Banvit Kara Ali Acar Hakemler: Rüştü Nuran x, Can Atsüren x, Kaan Büyükçil x Banvit: Barış Ermiş xxx 9, Davis xxxx 30, Simmons xxx 14, Erol Can xx 4, Williams x, Mutlu xxx 13, Yiğitcan xxx 7, İzzet x 1, Golubovic xxx 17, Bora x Antalya Büyükşehir Belediyesi: Muratcan xx 6, Prince xxx 13, Henderson xxx 22, Buckman xxxx 28, Polat xxx 13, Hadi xx 6, Gökper x, Erdinç x, Barış Hersek xx 5 1. periyot: 22-11 Devre: 44-39 3. periyot: 65-62