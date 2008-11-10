Banvit 1 sayıyla güldü



Bandırma Banvitspor, Beko Basketbol Ligi'nin 4. haftasında Erdemirspor'u deplasmanda 59-58 mağlup etti.



Beko Basketbol Ligi'nde Bandırma Banvitspor, Erdemirspor'u deplasmanda 59-58 yendi.



Maçta Erdemirspor, ilk sayısını Mithat'ın 3'lük atışıyla bulurken, evsahibi takım ilerleyen dakikalarda üstünlüğünü rakibine kaptırdı. Bandırma Banvitspor, özellikle Yiğitcan, Erkan ve Kerim ile bulduğu sayılarla ilk periyotu 17-12 önde kapattı.



2. periyota Erdemirspor, yine Mithat'ın 3'lük atışıyla başladı. Colson ile bulduğu sayıyla durumu 17-17'ye getiren Erdemirspor, Bandırma Banvitspor'un Yunus, Johnson ve Williams ile kazandığı sayılara engel olmadı ve devre, konuk takımın 28-27 üstünlüğüyle kapandı.



İkinci yarıda daha etkili bir oyun sergileyen evsahibi takım, Colson, Burgess, Funk ve Thomas'ın sayılarıyla 3. periyotu 43-42 önde tamamlamayı başardı.



Son periyotta konuk ekip, Williams, Erkan, Crispin ve Yunus ile etkili hücumlar gerçekleştirirken, Erdemirspor ise Colson, Thomas, Alper ve Funk'un sayılarıyla rakibine karşılık verdi. Erdemirspor, karşılaşmanın bitimine 1 dakika kala skoru 56-56 eşitliğe getirdi. Konuk takım Yunus'un sayısıyla durumu 59-56 yaptı.



Karşılaşmanın tamamlanmasına 9 saniye kala 24 saniye cihazı ve süre göstergesindeki arıza nedeniyle maç 5 dakika durdu. Arızanın giderilmesinin ardından Erdemirspor sayı bulmasına karşın rakibine 59-58 yenildi.



Erdemirspor ile Darüşşafaka Cooper Tires arasında 25 Ekim Cumartesi günü yapılan maç, 24 saniye cihazı ve süre göstergesindeki arıza nedeniyle 3. periyotun tamamlanmasına 1 dakika 52 saniye kala yarıda kalmıştı.





ERDEMİRSPOR: 58 - BANDIRMA BANVİTSPOR: 59



Salon: Erdemir



Hakemler: Rüştü Nuran xxx, Ozan Çakar xxx, Osman Sinan İşgüder xxx



Erdemirspor: Funk xxx 8, Colson xxx 19, Mithat xx 8, Thomas xx 7, Burgess xx 7, Erdal x 2, Özgür x, Alper xx 7, Nihat x



Bandırma Banvitspor: Erkan xx 6, Williams xxx 12, Yiğitcan xxx 11, Agudio xxx 6, Kerim xxx 11, Crispin xx 6, Mutlu x, Caner x, Johnson x 2, Yunus xx 5



1. Periyot: 12-17



Devre: 28-27 (Bandırma Banvitspor lehine)



3. Periyot: 43-42