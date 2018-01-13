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Spor

Banvit - Pınar Karşıyaka: 84-65

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir),(DHA) SALON: Kara Ali Acar HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli (xx), Can Mavisu (xx), Mehmet Keseratar (x) BANVİT: Thomas 12 (xxx), Şehmuz 3 (xx), Kulig 4 (xxx), Tolga (xx), Erkin 2 (xx), Vidmar 12 (xxx), Rautins 17 (xxx), Rıd

13 Ocak 2018 19:00

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir),(DHA)

SALON: Kara Ali Acar
HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli (xx), Can Mavisu (xx), Mehmet Keseratar (x)
BANVİT: Thomas 12 (xxx), Şehmuz 3 (xx), Kulig 4 (xxx), Tolga (xx), Erkin 2 (xx), Vidmar 12 (xxx), Rautins 17 (xxx), Rıdvan 4 (xxx), Taylor 17 (xxx), Caloiaro 13 (xxx), Ragıp (xx)
PINAR KARŞIYAKA: Berk 10 (xxx),  Metin 12 (xxx) ,Akif 4 (xx),Waters 4 (xx), Banic15 (xxx)  , Mert (xx), Wood (xx), Kennedy 7 (xx), Jones 13 (xxx), Alp (?) 
1. PERİYOT:  19-10
DEVRE: 43-29
3. PERİYOT: 67-49 
5 FAUL: Dk. 36.27 Wood (Pınar Karşıyaka)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 15\'inci hafta karşılaşmasında Bandırma Kara Ali Acar Spor Salonu\'nda Pınar Karşıyaka’yı konuk eden Banvit, karşılaşmadan 84-65 galip gelerek adını ilk 8 takım arasına yazdırdı.
İlk periyota Pınar Karşıyaka Metin\'in basketiyle başladı. Periyot bitimine 3 dakika kala Rautins\'in dış atışıyla farkı giderek açan Banvit, Banic ve Jones’in basketlerine rağmen Thomas’ın smaç basketinden sonra periyodu 19-10 önde bitirdi. İkinci periyotta ise devrenin bitmine 5 dakika kala 29-18 önde giden Banvit uzun süre top kaybı yapan Vidmar’ın smaç basketi ve ardından Rautins ile farkı giderek açmaya başladı ve soyunma odasına da 43-29 önde gitti.
Dönüşte Taylor\'ın 3 sayısıyla ikinci yarıya başlayan Banvit, maçın 25\'inci dakikasına da 49-42 önde girdi. Taylor ile etkili olan Banvit periyodu Thomas’ın son saniye  basketiyle 67-48 önde bitirdi. Son periyotta 19 sayı farkın getirdiği rahatlıkla oynayan Banvit konuk ekibin hücumlarını önlemekte zorlanmadı. Son 2 dakikada daha çok Şehmus, Hazer, Erkin ve Ragıp gibi genç Türk oyunculara yer veren Banvit karşılaşmadan 19 sayı farkla  84-65 galip gelerek ayrıldı. Bu neticeyle Banvit ilk 8 takım arasına girmeye hak kazandı.

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