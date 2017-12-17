Banvit - Darüşşafaka Basketbol: 68-64

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir),(DHA)



BANVİT, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 11’inci hafta karşılaşmasında özellikle son periyottaki üstün oyunuyla Darüşşafaka Basketbol takımını evinde 68-64 yenerek, ligdeki 5’inci galibiyetini elde etti.

SALON: Kara Ali Acar

HAKEMLER: Ziya Özorhon (xxx), İsmail Aydın (xxx), Alper Özgök (xxx)

BANVİT: Thomas 7 (xx), Kulig 10 (xxx), Tolga 5 (xxx), Can (x), Vidmar 11 (xxx), Rautins 6 (xx), Rıdvan 5 (xxx), Taylor 13 (xxx), Caloiaro 11 (xx)

DARÜŞŞAFAKA BASKETBOL: Kidd 11 (xxx), Wilbekin 10 (xxx), Kartal 4 (xx), Muhammed (?), Cummings 8 (xx), Okben (x), Furkan 2 (xxx), Olano 10 (xxx), Johnson 19 (xxx), Eric (?)

1.PERİYOT: 21-19

DEVRE: 35-42

3.PERİYOT: 54-57

Banvit, ilk 4 dakikayı Vidmar, Caloiaro ve Rıdvan\'ın basketleriyle 11-2 önde geçti. Bu dakikadan sonra konuk ekip Wilbekin ile etkili olurken, tecrübeli oyuncu bitime 2.52 dakika kala skoru 13-11\'e getirdi. Darüşşafaka Basketbol\'dan Kidd\'in son saniyedeki dış atış basketine karşın Banvit ilk çeyreği 21-19 önde tamamladı.

İkinci periyodun ilk dakikalarında her iki ekip de hücumlardan boş döndü. İlk sayıyı Olano teknik faul atışlarından kazandı ve skoru eşitledi (21-21). Giderek hızlanan oyunda bu kez her iki ekip de hücumda üst üste sayılar bulurken, devrenin bitimine 5 dakika kala Banvit\'te sakatlıktan yeni kurtulan Tolga turnike basketiyle önce takımını 30-27 öne geçirdi ardından yine skor üretmeye devam etti. Ancak devrenin bitimine 2.40 dakika kala skoru Wilbekin ile 33-33\'e eşitleyen Darüşşafaka Basketbol, geride kalan bölümde Kidd ve Cummings\'in basketleriyle etkili oldu ve devreye de 42-35\'lik skor avantajıyla girdi.

Dönüşte Furkan\'ın basketiyle birlikte farkı 9\'a çıkaran konuk ekibe Banvit\'ten Taylor cevap verdi. Banvit, bu dakikalarda rakibinin sert savunmasını aşmakta zorlandı. Maçın 24\'üncü dakikasına 46-38 önde giren Darüşşafaka Basketbol, hücumlarını çoğalttı ve Banvit\'in toparlanmasına karşın Wilbekin\'in son saniye basketiyle kader periyoduna da 57-54 önde başladı.

Maçın son çeyreğinin başında konuk ekipten Johnson\'un peş peşe basketleriyle skor konuk ekip lehine 61-54\'e geldi. Banvit bu bölümde skor üretmekte zorlandı. Ancak daha sonra toparlanan Bandırma temsilcisi, Taylor\'un basketleriyle farkı azaltırken bitime 4.48 dakika kala Thomas\'ın basketiyle de skoru 61-61\'e eşitledi. Heyecanın zirve yaptığı bu anlarda üstünlük sürekli olarak el değiştirdi. Seyircinin desteğini arkasına alan ve Kulig\'in basketiyle bitime 27 saniye kala 68-64\'lük skor avantajını yakalayan Banvit, Darüşşafaka Basketbol\'un son hücumunda sayılara sert savunmasıyla izin vermedi ve parkeden bu skorla galip ayrıldı.

Bu neticeyle Banvit ligdeki 5’inci galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka Basketbol 5’inci mağlubiyetini aldı. Karşılaşmanın en skorer oyuncuları Banvit’de 13 sayı ile Taylor , Darüşşafaka Basket ise 19 sayı ile Johnson oldu.

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