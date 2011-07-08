Banu Güven, NTV'den ayrıldı

T24 - Banu Güven, 14 yıldır çalıştığı NTV ile yolları ayrılması hakkında açıklama yaptı. Güven, "İçinde bulunduğumuz bu dönemde NTV’de işimi yapacağım koşullar da, alan da artık mevcut değil" dedi.

Banu Güven'in medyatava.com internet sitesine yaptığı açıklama şöyle:



Banu Güven'in açıklaması şöyle:



İçinde bulunduğumuz bu dönemde NTV’de işimi yapacağım koşullar da, alan da artık mevcut değil. Bu da beraberinde ayrılık kararını getirdi doğal olarak. Çarşamba günü beraber oturup konuşup, konuyu nihai bir karara bağladık. Bugüne kadar bu kurumun çatısı altında toplumsal açıdan önemsenebilecek işler yaptım. Benim için önemli olan mesleğimi bugüne kadar nasıl icra ettiysem, bunun gerisine düşmemek, ifade ve basın özgürlüğü açısından daha azıyla yetinmemekti. Bundan sonra da böyle olacak. Saygılarımla.

Banu Güven



