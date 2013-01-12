Banu Güven ekranlara geri dönüyor. Skytürk360'ta yayınlanan Şimdi Söz Sizde'de Hilmi Hacaloğlu'nun sorularını yanıtlayan Banu Güven, hem Birgün gazetesinde yazmaya başlayacağını hem de ekranlara döneceğini açıkladı.

Banu Güven, "bir bağımsız projeden teklif aldım. Daha ilerisine geçtiğimizi söyleyebilirim. Ekranda görmeyi özlediğiniz bir takım isimlerle birlikte olacağız" dedi.

Hilmi Hacaloğlu'nun "Uğur Dündar'ın ana haber bülteni sunacağı televizyon mu?" sorusu üzerine, "Uğur Dündar'la ilgili açıklamaları yapacak kişi ben olmamalıyım. Çok iyi bir iş bölümüyle hazırlık yapılan bir oluşum var. Zamanı gelince açıklaması olacaktır. Onun adına da bir şey söyleyemem. O kanalın kurucuları ve yöneticileri yapacaktır" yanıtını verdi.

Banu Güven'in Uğur 'Dündar ekranlara dönüyor' haberinin ardından yaptığı bu açıklama Uğur Dündar'ın da ana haber bülteni sunacağı, Tuncay Mollaveisoğlu'nun kuruluş çalışmalarını yürüttüğü televizyon projesi.. Sosyal demokrat işadamlarının destek verdiği proje Banu Güven'i heyecanlandıran projenin ta kendisi.