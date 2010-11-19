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BANLİYÖ TRENİNE BOMBA İHBARI   İSTANBUL (A.A)

19 Kasım 2010 21:55

-BANLİYÖ TRENİNE BOMBA İHBARI   İSTANBUL (A.A) - 19.11.2010 - Haydarpaşa'dan Gebze'ye giden banliyö treni, bomba ihbarı nedeniyle Güzelyalı istasyonunda boşaltılarak, kontrol için Tuzla'ya çekildi.   Alınan bilgiye göre, aralarında konuştuktan sonra trenden inen iki yolcudan şüphelenen bir vatandaş, polisi arayarak bomba ihbarında bulundu.  İhbarı değerlendiren polis ekipleri, TCDD ile irtibata geçerek, trenin Güzelyalı'da durdurulmasını istedi.  Güzelyalı istasyonunda güvenlik nedeniyle durdurularak yolcuları tahliye edilen tren, bomba uzmanı ekiplerin arama yapması için Tuzla istasyonuna çekildi.

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