-BANKTA OTURAN ÇİFTE LAF ATINCA ÖLDÜRÜLDÜ ANTALYA (A.A) - 15.06.2011 - Antalya'da bankta oturan çifte laf attığı iddia edilen kişinin dövülerek öldürüldüğü öne sürüldü. Çiçekçide çalışan C.B (23), aynı iş yerinde çalışan kız arkadaşı A.C. (35) ile Atatürk Parkı'ndaki bankta oturduğu sırada yanlarına gelen Erol Bilgili'yle (48), kız arkadaşına laf atarak küfür ettiğini iddia ederek tartıştı. C.B'nin tartışma sırasında park alanında bulduğu çubukla Erol Bilgili'nin kafasına vurduğu belirlendi. Alkollü olduğu belirlenen Erol Bilgili, kafasına aldığı darbeler sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayet zanlısı C.B. ile kız arkadaşı A.C. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ile zanlıların sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde devam ediyor.