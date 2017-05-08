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BBC Türkçe

Banksy'den Brexit'e gönderme

Bugüne kadar kimliğini açıklamayan Banksy, özellikle politik içeriği olan duvar resimleri ile biliniyor

08 Mayıs 2017 03:00

Dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy, bu kez "Avrupa Birliği tartışmalarına" dikkat çeken bir duvar resmi ile ortaya çıktı.

Ünlü sanatçı, son eserini, İngiltere'nin güney doğusunda yer alan Kent şehrinde, otoyol üzerindeki bir bina duvarına çizdi.

Avrupa Birliği bayrağında yer alan yıldızlardan birini söken işçiyi gösteren duvar resminin, Banksy'e ait olduğu sanatçının instagram hesabında yapılan paylaşımlarla doğrulandı.

Bugüne kadar kimliğini açıklamayan Banksy, özellikle politik içeriği olan duvar resimleri ile biliniyor.

Ünlü İngiliz sanatçının son duvar resmi de, Avrupa Birliği'nden ayrılma tartışmalarının gölgesinde gidilen İngiltere seçimlerine bir gönderme olarak yorumlandı.

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