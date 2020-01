Banksy'den Batı Şeria'da "dünyanın en kötü manzaralı" oteli

Gerçek ismi ve kimliği gizli olan İngiltere’nin ünlü sokak sanatçısı Banksy, İsrail’in işgali altındaki Filistin’in Batı Şeria bölgesinde ayrım duvarının dibinde içini kendisinin tasarladığı bir otel açtı. Dokuz oda ve bir suitten oluşan otelin finansmanını da üstlenen gizemli sanatçı, otel için ‘dünyanın en kötü manzaralı oteli’ diyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, gizlice yaptığı grafiti ve duvar resimleriyle çağın en önemli sokak sanatçılarından olan Banksy bu defa bir sanat eserini andıran otel projesiyle Batı Şeria’nın Beytüllahim kentinde ortaya çıktı.

Banksy, 14 ay süren bir çalışmanın ardından ‘Ayrım Duvarı’ndaki İsrail’e ait bir gözleme kulesinin hemen karşısında yer alan bir seramik atölyesini otele çevirmiş. Dokuz oda ve bir suitten oluşan otelin finansmanını da üstlenen gizemli sanatçı, otel için ‘dünyanın en kötü manzaralı oteli’ diyor. Odalar güvenlik kulesinin yanı sıra Banksy’nin daha önce yaptığı çizimlerin de bulunduğu duvarı görüyor.

14 ayda gizlice tasarlandı

Türkçe’de “duvarla çevrili” manasındaki The Walled Off Hotel’in Müdürü Visam Selsa, İsrail’in Batı Şeria topraklarını ayırmak amacıyla inşa ettiği duvar manzaralı olduğunu belirterek, “Otelin neresinden bakarsanız bakın etrafınızda 2002’de inşa edilen duvarı göreceksiniz” dedi. Otel, Batı Şeria’nın İsrail kontrolündeki bir bölgede inşa edildiğinden İsrail ve Filistinlilerin yanı sıra dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çekmesi bekleniyor. 9 oda ve bir kral suitten oluşan otelde en ucuz gecelemenin 30 dolar olacağı belirtiliyor. Selsa, sanatçı Banksy’nin gerçek kimliğinin bilinmediğini hatırlatarak, 14 ay boyunca gizlilik içerisinde günde 12-14 saat çalıştıklarını, otelin içerisindeki eşyaların dekorasyonu dahil her şeyin Banksy’nin gözetiminde yapıldığını aktardı.

İsrail - Filistin müzesi

Otel, ziyaretçileri kapısının önünde otel görevlisi gibi tasarlanmış bir maymun maketi tarafından karşılanıyor. Binanın en dikkat çekici yerlerinden biri üç numaralı oda. İki kişilik yatağın başucunda İsrailli güvenlik güçleriyle Filistinlileri yastık kavgası yaparken gösteren bir duvar resmi dikkat çekiyor. Restoranın duvarı ise Filistin-İsrail çatışmalarını hatırlatan bir anıta dönüştürülmüş gibi. Güvenlik kameraları, Filistinli sapanları, çekiçler... “Duvarla Çevrili” otel, bir otelden ziyade insana çağdaş bir müze havası yaşatıyor.

Kim olduğu bilinmiyor

İngiliz sokak sanatçısı olarak bilinen Banksy’nin gerçek kimliği hâlâ tartışma konusu. Başta İngiltere olmak üzere farklı ülkelerde çarpıcı duvar resimleriyle bilinen Banksy, ‘gerilla ressam’ diye biliniyor. Çalışmalarında savaş karşıtı, çevreci, insan ve hayvan haklarını savunan, tüketim çılgınlığını eleştiren mesajlarıyla dikkat çekiyor. Geçen yıl Londra’daki Quinn Mary Üniversitesi tarafından uzmanların suçluların yerlerini tespit etmekte kullanılan ‘coğrafi profillendirme’ yöntemiyle Banksy’nin Robin Gunningham olduğunu iddia etmişlerdi. Ancak bu iddia hâlâ kanıtlanmış değil. Dünyadaki kurulu düzeni eleştiren eserleriyle milyonlarca dolar kazanan Banksy, şimdi ise pek turistik olmayan bir yerde sanat eseri gibi tasarladığı ticari bir otelle gündeme geliyor.