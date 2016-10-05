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Dünya

Banksy, yakalandı mı?

Banksy olduğu iddia edilen bir kişinin videosu internette yayınlandı

05 Ekim 2016 22:38

Avustralya’nın Melbourne kentinde bir kadın, dünyaca ünlü duvar sanatçısı Banksy'i cep telefonuyla görüntülediğini iddia etti. Mia isimli kadın, gece geç saatte duvara resim yaparken fark ettiği ve peşinden koştuğunu iddia ettiği Banksy'nin görüntüsünü internette paylaştı.

Sputnik’in haberine göre, Avustralya'nın Melbourne kentinde bir kadın, Banksy'i yakaladığını iddia etti. Mia isimli kadının gece saatinde Melbourne sokaklarında peşinden koştuğu ve cep telefonuyla görüntülediği kişinin gerçekten Banksy olup olmadığı ise tartışılmaya başlandı. Gece karanlığında graffiti yapan kişiyi fark eden Mia, Hosier Kavşağı'ndaki duvarda Banksy'e ait bir çizim olduğunu anlayınca adamın peşine düştüğünü, görüntü almayı başardığını ancak adamın kaçmaya başladığını anlattı.

 

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