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Banksy, Suriyeli bir göçmenin çocuğu olan Steve Jobs'u çizdi: Kimse böyle yaşamayı hak etmiyor

Sokak sanatçısı Banksy, mülteci krizini çizdi

12 Aralık 2015 17:05

Dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy, Fransa'nın Calais kentindeki bir mülteci kampında Apple'ın kurucusu Steve Jobs'u çizdi. Duvar resminde, Suriyeli bir göçmenin oğlu olan Jobs, Apple bilgisayarların ilk modellerinden birini ve sırtında bir çuval taşıyor. Banksy, amacının göçün faydalarına dikkat çekmek olduğunu söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, şimdiye kadar kimliğini açıklamayan Banksy, "Balonlu kız" adlı eserini Suriye için yürütülen savaş karşıtı bir kampanyaya bağışlamıştı.

Banksy açıklamasında "Sık sık göçmenlerin ülkenin kaynaklarını tükettiğini düşünürüz. Ama Steve Jobs, bir Suriyeli göçmenin oğluydu. Apple, dünyanın en kârlı şirketi ve yılda 7 milyar dolardan fazla vergi ödüyor. Böyle bir şirket Humus'tan (Suriye) genç bir adama izin verildiği için var" dedi.

Steve Jobs, 2011'de hayatını kaybetmişti.

Calais'deki mülteci kampında çoğunluğu Suriye, Afganistan ve Eritre'den 7 binden fazla göçmen ve mülteci yaşıyor.

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