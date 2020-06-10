Banksy'nin Paris saldırıları anısına yaptığı çalınan eseri İtalya'da bulundu

Fransa'nın başkenti Paris'te 2015 yılında yaşanan Bataclan saldırıları anısına sokak sanatçısı Banksy'nin yaptığı ve 2019'da çalınan eserin İtalya'da bulunduğu açıklandı.

Ülkenin orta bölgelerinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda "Üzgün genç kız" adlı yapıtın bulunduğunu açıklayan yetkililer, detaylı bilginin Abruzze bölge savcılığı tarafından basın toplantısında paylaşılacağını belirtti.

Bataclan'ın kapısından elektrikli kesici ile koparılmıştı

Banksy takma adını kullanan bir İngiliz sanatçıya ait olduğu düşünülen eser, Bataclan konser salonunun arka çıkış kapılarından birinin üzerine saldırıların anısına çizilmişti.

13 Kasım 2015'te salondaki bir konser sırasında seyircilerin üzerine ateş açılmış 90 kişi hayatını kaybetmişti. Bu olay anısına çizilen eser 2 Ocak 2019'da kesilerek çalınmıştı.

İtalyan Repubblica gazetesi, Abruzzes savcılığının emri ile düzenlenen operasyonun Fransız polisi ile işbirliği içinde yapıldığını belirtti.

Kimliği bilinmiyor

Eserlerinde "Banksy" ismini kullanan dünyaca ünlü sanatçı gerçek ismini gizliyor.

Banksy çalışmalarında savaş karşıtı, çevreci, insan haklarını savunan ve tüketim çılgınlığını eleştiren mesajlar veriyor. Banksy, Birleşik Krallık'taki eserlerinin yanı sıra Filistin'de yaptığı siyasi eserlerle de tanınıyor.