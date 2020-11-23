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Dünya

Banksy'nin Nottingham'daki eserine eşlik eden bisiklet ortadan kayboldu; çalındığına inanılıyor

23 Kasım 2020 14:13

T24 Dış Haberler

Banksy'nin Britanya'nın Nottingham kentindeki duvar resmine eşlik eden tek tekerlikli bisikleti "ortadan kayboldu". Bisikletin kaybolması bölge halkını öfkelendirdi.

Uzun süredir esere eşlik eden bisikletin çalındığına inanılıyor.

Banksy'nin duvar resminde bir bisiklet lastiğini hulahup gibi çeviren bir çocuk görülüyor. Esere tek tekerleği bulunmayan bir bisiklet eşlik ediyordu.

Nottinghamshire polisi, kayıp bisikletle ilgili ellerine haiz bir belge geçmediğini söyledi.

Banksy, ekim ayında eserin kendisine ait olduğunu doğrulamıştı.

Şehir konseyi eseri plastik ile korumaya alsa da daha önce iki defa sprey boya ile saldırıya uğradı.

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