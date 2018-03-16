Banksy New York'ta Zehra Doğan'ın tutukluluğunu protesto için duvar resmi yaptı

Banksy, New York'ta yaptığı duvar resmi ile Zehra Doğan'ın hapis cezasını protesto etti.



Yazdığı bir haber ve yaptığı bir resimden ötürü Diyarbakır E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Gazeteci-ressam Zehra Doğan'ın davasında hâkim, Doğan'ın çizdiği resmin "eleştiri sınırının ötesinde" olduğuna hükmederek "terör örgütü propagandası" suçu işlediğini belirtmişti.

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Başta İngiltere olmak üzere farklı ülkelerde yaptığı dikkat çekici duvar resimleriyle bilinen, eserlerini Banksy imzası ile paylaşan, gerçek kimliği belli olmayan sanatçının Manhattan’da beliren duvar resminde "Zehra Doğan’a Özgürlük" yazıyor. Resimde Doğan'ın hapishanede geçirdiği gün sayısını gösteren siyah karma işaretler var ve çubuklar hapishaneyi temsil ediyor.





