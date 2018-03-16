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Dünya

Banksy New York'ta Zehra Doğan'ın tutukluluğunu protesto için duvar resmi yaptı

Resimde Doğan'ın hapishanede geçirdiği gün sayısını gösteren siyah karma işaretler var

Fotoğraf: Tony Cenicola/The New York Times

16 Mart 2018 11:54

Banksy, New York'ta yaptığı duvar resmi ile Zehra Doğan'ın hapis cezasını protesto etti.

Yazdığı bir haber ve yaptığı bir resimden ötürü Diyarbakır E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Gazeteci-ressam Zehra Doğan'ın davasında hâkim, Doğan'ın çizdiği resmin "eleştiri sınırının ötesinde" olduğuna hükmederek "terör örgütü propagandası" suçu işlediğini belirtmişti.

TIKLAYIN: Gazeteci Zehra Doğan neden tutuklu?

Başta İngiltere olmak üzere farklı ülkelerde yaptığı dikkat çekici duvar resimleriyle bilinen, eserlerini Banksy imzası ile paylaşan, gerçek kimliği belli olmayan sanatçının Manhattan’da beliren duvar resminde "Zehra Doğan’a Özgürlük" yazıyor. Resimde Doğan'ın hapishanede geçirdiği gün sayısını gösteren siyah karma işaretler var ve çubuklar hapishaneyi temsil ediyor.



 

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