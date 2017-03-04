Banksy, Batı Şeria'da bir oteli siyasi duvar resimleriyle süsledi

Beytüllahim'deki 'The Walled Off (Duvarla Çevrili)' Otel, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria içinde ve çevresinde ördüğü tartışmalı duvara bakıyor. Otel "dünyanın en kötü manzarasına sahip olmakla" övünüyor.

İsrail duvarın 'terör saldırılarını' engelelemek için gerekli olduğunu savunuyor, Filistinliler ise duvarın araziye el koymanın bir aracı olduğunu savunuyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi duvarı "yasa dışı" ilan etti.

Otelin odaları da eleştirel duvar resimleriyle tanınan ve kimliği bilinmeyen Banksy'nin çoğunluğu çatışmayla ilgili olan çalışmalarıyla donatıldı.

Otelin sahibi 20 Mart'tan itibaren hizmet vereceklerini açıkladı. Otel bir yandan sanat galerisi, diğer yandan da siyasi beyan işlevi görüyor.

Otel 20 Mart'ta açılacak.