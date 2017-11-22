Bankların arasına bacağı sıkışan çocuğu, itfaiye kurtardı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU\'da otogarda annesiyle otururken, bankların arasına bacağı sıkışan 5 yaşındaki Sinan Ç.\'yi, itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, Altınordu İlçesi\'ndeki Büyükşehir Otogarı\'nda meydana geldi. Annesiyle birlikte otobüs bekleyen Sinan Ç.\'nin sol bacağı bankların arasındaki boşluğa sıkıştı. Çevredekiler küçük Sinan\'ın bacağını kurtaramayınca, itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu bacağı sıkıştığı yerden çıkarılan Sinan Ç.nin oldukça korktuğu gözlendi.
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