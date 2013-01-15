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Dünya

Bankayı soymak için 30 metre tünel kazdılar

Berlin'de bir banka şubesi, kasa odasına 30 metre uzunluğunda tünel kazan soyguncular tarafından soyuldu. Bankadan ne kadar para çalındığı henüz bilinmiyor

15 Ocak 2013 10:01

 

Berlin polisi filmlerdeki hikayeleri aratmayan soygunun, Volksbank bankasının Berlin'in Steglitz semtindeki şubesinde meydana geldiğini açıkladı.
Banka çalışanları sabah işe geldiklerinde, kasa dairesinde bulunan çok sayıda kilitli kasanın açılmış olduğunu gördü. Aynı saatlerde itfaiyeye banka şubesinin çok yakınında bulunan bir kapalı otoparkta yangın çıktığı ihbarı geldi. Olay yerinde inceleme yapan polis bunun üzerine otoparktan bankanın kasa dairesine uzanan 30 metrelik bir tünel keşfetti. Soyguncuların kasaları boşalttıktan sonra dikkatleri başka yöne çekmek ve izleri yok etmek için yangın çıkardığı tahmin ediliyor.
Berlin polisi soygun hazırlıklarının haftalar boyunca sürdüğünden yola çıkıyor. Tünel kazılırken ortaya çıkan toprağın da başka bir yere taşınmış olduğu tahmin ediliyor. Olay yerinde incelemelerini sürdüren polis, bankadan tam olarak ne kadar para çalındığı hakkında bilgi vermedi.
İlk kez değil
Olay birçok kişiye Berlin'de daha önce yapılan bir başka soygun girişimini hatırlattı. 1994 yılı Mart ayında altı kişi Berlin'in Zehlendorf semtinde bir garaj kiralamış ve buradan yakınlardaki Commerzbank şubesine tünel kazmıştı. Soyguncular garajdan önce 20 metre uzunluğunda kanalizasyon kanalına tünel kazmış, kanalda 100 metre ilerledikten sonra 50 metre daha kazarak bankaya ulaşmıştı.
Bir yıl kadar sonra, 1995 yılı Haziran ayında ise soyguncular şubeye girerek 16 kişiyi rehin almış, 17 milyon mark fidye, kaçmak için de bir otomobil ve helikopter istemişti. Saatler süren rehine eyleminden sonra polis bankaya operasyon düzenlemişti. Ancak polis bankaya girdiğinde, saldırganlar çoktan kazdıkları tünel sayesinde kaçmıştı. (DW Türkçe)

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