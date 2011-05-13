-BANKAYA MOLOTOFLU SALDIRI: 39 YARALI PEKİN (A.A) - 13.05.2011 - Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde bir banka şubesine molotofkokteyli atılması sonucu 39 kişi yaralandı. Yerel yetkililer, yararlıların hastaneye kaldırıldığını, altısının durumunun ağır olduğunu belirtti. Yerel yönetim tarafından yapılan yazılı açıklamada, olay "kundaklama" olarak nitelendi. Şinhua haber ajansının bildirdiğine göre, Vuvey şehrine bağlı Tiencu Tibet Özerk ilçesindeki Köy Kredi Kooperatifinde yerel saatle 8.30'da (TSİ 03.30) bir patlama meydana geldi. Patlama sırasında banka personeli toplantı yapıyordu. Görgü tanıkları, 10'dan fazla kişinin toplantı odasının bulunduğu dördüncü kattan atladığını, yanmış insanların sedyelerle taşındığını söyledi. Polis, bankanın bulunduğu caddeyi kordon altına aldı. Eyaletin merkezi Lancou'ya 128 kilometre mesafedeki Tiancu ilçesinin 210 bin kişilik nüfusunun üçte birini Tibetliler oluşturuyor.