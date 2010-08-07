'Bankanın stresli ortam burada yok'

T24 - İngiliz The Sun gazetesi, 2009 yılında telefonlarda seks hatlarına, internette seks sitelerine, striptiz barlara ve fahişeliğe 4 milyar 200 milyon sterlin (10 milyar lira) harcadığını yazdı. Ekonomik krize rağmen İngilizler'in seks söz konusu olduğunda harcama yapmakta çekinmediğini yazan gazete, kariyerlerini bırakıp 'seks' sektörüne geçen insanların hikayelerine yer verdi.





'Resepsiyon görevlisiydi striptizci oldu'



Emma (25): "Hiçbir birikimim yoktu ve faturaları ödeyemiyordum. Hangi iş görüşmesine gittiysem olumsuz cevap aldım. Bir arkadaşım stripriz barda çalışmamı tavsiye etti. O da bu işi yapıyordu. Aklıma yattı ve seçmelere gittim.Heyecanlıydım. Üzerimi çıkarınca durum biraz sinir bozucu oldu ama 2 gün sonra iş teklif ettiler. Parası sekreterliğin yanında çok çok iyi. Haftada 3 bin sterlin kazanıyorum. İstediğim gibi bir hayat yaşıyorum ve alışverişler için param rahatlıkla yetiyor. Artık başka bir iş aramıyorum"



Daniam (23): "Donna ilk başlarda karşı çıkıyordu ama bunun bir iş olduğunu ona anlattım. Telefonda satış işindeydim. Para yeterli gelmiyordu. Ben de bu işe başladım. Bir saatte 80 sterlin kazanıyorum. Müşterilerimin çoğu canı sıkılan ve eğlence peşindeki ev hanımları... Masada oturup çalışmaktansa bu şekilde para kazanmak daha iyi"



Donna (28): "Bardaki işimi kaybetmiştim. Kocam Daniam cebinde paralarla gelmeye başlayınca ben de bu işi yapmak istedim. Şimdiye kadar 20 erkekle birlikte oldum. Aldığım para geceliği 200-750 sterlin arasında değişti. Yeni bir ev aldık ve lüks içinde yaşıyoruz. Mükemmel bir çözüm değil ama mutluyuz"



Sammi (28): "5 yıllık erkek arkadaşımla konuştum ve yetişkinler için uydu kanalında işe başlamaya ikna ettim. İlk önceleri bunu sadece telefonda yapıyordum. Yani yüzüm gözükmüyordu, erkekler sadece sesimi duyuyordu. Babam bunu duyunca onay verdi ama annem için aynı şeyi söyleyemem.Birkaç ay sonra görüntülü konuşmaya geçmeye karar verdim. Artık erkekler yüzümü de görüyor. Ne isterse yapıyorum. Göğüslerimi görmek istediklerinde sütyenimi çıkarıyorum ama rahatsız olduğum anda konuşmayı kapatıyorum. Bir gecede 340 sterlin kazanıyorum. Parası çok iyi ve bankadaki stresli ortam burada yok"





