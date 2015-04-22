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Bankanın ardından bu kez de PTT şubesi soyuldu

Bakıtköy'deki PTT İncirli Şubesi'ne gelen silahlı bir kişi, 8 bin 500 lirayı alarak kayıplara karıştı

22 Nisan 2015 19:35

Bağcılar'da bir banka şubesine gelen yüzü maskeli ve silahlı kişinin yaklaşık 150 bin TL ile kaçmasının ardından, Bakırköy'de bulunan bir PTT'i de hırsızların hedefi oldu. Hırsızlar 8 bin 500 lirayı alıp kayıplara karıştı.

Bağcılar'daki söygunda silahlı ve maskeli hırsız, Bağcılar Osman Gazi Caddesi üzerinde bulunan banka şubesine geldi. Bankanın güvenlik görevlisini silahını alarak etkisiz hale getiren ve ardından da veznedeki görevlileri silahla tehdit eden soyguncu, yaklaşık 150 bin TL ile koşarak kaçtı.

Yaşanan banka soygununun ardından PTT'nin Bakırköy'deki İncirli Şubesi de saat 15.00 sularında silahlı bir kişi tarafından soyuldu. Şubeye gelen  soyguncu, silahını çıkararak güvenlik görevlisini tehditle etkisiz hale getirdi. Daha sonra veznelere yönelen soyguncu, 8 bin 500 lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şubede inceleme yaptı. Güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri soyguncunun eşkâlini tespit etti. Soygunun gerçekleştiği sırada veznede olan 2 kadın görevlinin de bilgisine başvuran polis soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

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