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Ekonomi

BANKALARIN YURTDIŞI BORÇLARI, 52,8 MİLYAR DOLARA ULAŞTI ANKARA (A.A)

26 Haziran 2011 14:05

-BANKALARIN YURTDIŞI BORÇLARI, 52,8 MİLYAR DOLARA ULAŞTI ANKARA (A.A) - 26.06.2011 - Türkiye'de bankaların yurtdışından sağladığı kredi borcu, Nisan sonu itibariyle 52,8 milyar dolara ulaştı. A.A muhabirinin Merkez Bankası verilerinden yaptığı derlemeye göre, bu borcun 20 milyar doları kısa vadeli, 32,8 milyar doları uzun vadeli kredi borçlarından oluştu. Yurtdışından sağlanan kısa vadeli kredi borcu, yılbaşından bu yana yüzde 17,6 artış gösterdi. Küresel krizin etkisinin gözlendiği 2009'da 5,6 milyar dolar düzeyinde olan bankaların kısa vadeli dış borcu, 2010 sonunda yaklaşık 17 milyar dolara yükseldi. 2011 Nisan sonu itibariyle de tutar 20 milyar dolara kadar çıktı. 2009 yılıyla kıyaslandığında artış, yüzde 357'yi buldu. -UZUN VADELİNİN 6,3 MİLYAR DOLARI, 1 YIL İÇİNDE ÖDENECEK- Bankaların yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu da 2011 Nisan sonu itibariyle 32,8 milyar dolar oldu. Bu borcun, 6,3 milyar dolarlık kısmının 1 yıl içinde ödenmesi gerekiyor. Bankaların yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, küresel kriz öncesi 2008 yılında 30 milyar dolar düzeyindeydi. 2009'da 27,9 milyar dolar, 2010'da 28,6 milyar dolar oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde 31 milyar dolara çıkan tutar, Nisan sonu itibariyle 32 milyar 821 milyon dolara ulaştı. -BORCUN AZALMASI BEKLENİYOR- Türkiye'de mevduatın vadesi 2-2,5 ay gibi kısa süreli olması nedeniyle, bankalar kredi sağlayabilmek için daha çok yurtdışından borçlanmaya gidiyor. Yurtdışından düşük faizle elde ettikleri dövizi Türkiye'de görece daha yüksek faizle kullandırarak, kar elde ediyorlar. Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık oranlarındaki artışı ve BDDK'nın karşılık oranlarındaki düzenlemesi üzerine, bankaların sağlayacağı kredilerdeki düşüşe paralel olarak borçlarında da azalma olması bekleniyor. -TABLO- Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye'deki bankaların yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu ile kısa vadeli dış borç stoku şöyle: (milyon dolar) .                                      2008   2009    2010      2011      2011 .                                                             1. Çeyrek   Nisan          .                                     -----   -----  -------  ---------- ------- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kısa Vadeli Kredi Borcu               10.645   6.641  19.202    23.519   22.552 -Bankalar(*)                           8.965   5.658  16.998    20.864   20.004  Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı  Uzun Vadeli Kredi Borcu              140.023 127.353 116.487   122.481  126.112 -Bankalar                             30.010  27.937  28.608    31.053   32.821      . Kredi                               30.010  27.937  27.608    29.053   30.021 . Tahvil                                   0       0   1.000     2.000    2.800 (*)Repo işlemlerinden doğan borçlar dahil değil.

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