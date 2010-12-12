-BANKALARIN YILBAŞI REKABETİ BURSA (A.A) - 12.12.2010 - Yılbaşına yönelik bankaların sunduğu özel kredilerde faizler 0,38'e kadar düşerken, bazıları 50 bin liraya ulaşan kredi verebiliyor. Yılbaşı yaklaşırken özellikle kış turizminin önde gelen merkezlerinde rezervasyonlar devam ediyor. Birçok aile, yeni yıla nerede ve nasıl gireceklerinin planlarını yaparken, bankalar yılbaşına yönelik tatil hedefleyen vatandaşlara uygun imkanlarda özel krediler sunuyor. İş Bankası, ''Yeni Yıl Kredisi Kampanyası'' ile müşterilerine avantajlı kredi veriyor. 31 Aralık 2010'a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, tüm kamu ve özel sektör çalışanları, serbest meslek sahipleri ile emekliler aylık 110 lira taksitle 60 aya kadar 5 bin lira kredi kullanabiliyor. 5 bin liraya kadar kredilerde banka, 36 aya ulaşan vadeler ve 0,75 faiz oranıyla da kredi veriyor. Kampanya dönemi içinde, 25 bin liralık kredilerde 24 aya kadar aylık yüzde 0,96, 60 aya kadar aylık yüzde 0,97 faiz oranıyla masrafsız nakit kredi kullanma fırsatı da sunuluyor. Denizbank'ın, ''Yılbaşına Özel Masrafsız Cebimde Kredi'' kampanyasında ise 15 bin liraya kadar 36 aya varan vadeyle masrafsız kredi imkanı tanınıyor. Banka, 5 bin lira için 12 aya kadar vadelerde 1,09 faiz uygularken, 10 bin lira için 24 aya kadar 1,29 faiz ve 15 bin lira için 36 aya kadar 1,39 oranında faizle kredi kullandırıyor. -MİLLİ PİYANGO BİLETİ HEDİYE EDİLİYOR- Garanti Bankası, yılbaşına yönelik sunduğu destek kredisinde yeni yıl ihtiyaçları için 50 bin liraya kadar, 60 aya varan vadelerle kredi sunuyor. Kredi kullanan herkese Milli Piyango yılbaşı çekilişi biletini hediye eden banka, 5 bin liraya kadar olan kredilerde 12 ay vade ve aylık 0,38 faiz, 60 aya varan vadelerde ise 0,78 faiz uyguluyor. 10 bin lira için de 36 ay vadeye kadar 0,99 (masrafsız), 60 ay vadeye kadar ise 0,84 faiz imkanı sunuluyor. Vakıfbank, kredi tahsis ücreti ile faizsiz ya da 84 aya varan vade seçenekleri ve cazip koşullarla ''Vakıfbank Geleneksel Yeni Yıl Kredisi'' veriyor. Bankanın kampanyasında, 500-5000 lira kredilerde 3-10 aylık vadede 0,44, 500-10 bin lira arasındaki kredilerde 3-24 ay vade ve 0,84, 500-15 bin lira arasında 3-36 vade ve 0,87 uygularken, 50 bin liraya ulaşan kredilerde ise 84 aya varan vade ve aylık 1,10 faiz uygulanıyor. Ziraat Bankası da ''Yeni Yıl Kampanyası'' çerçevesinde müşterilerine cazip koşullarda kredi sunuyor. Yüzde 0,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi veren banka, 5 bin liraya kadar 12 aya varan vadelerle 0,49, 60 aya varan vadelerle 0,93, 5 bin liradan 25 bin liraya kadar ise 12 ay vadeyle 0,89 faiz, 60 ay vadeyle ise 0,93 faizle kredi kullandırıyor. -TÜKETİCİLERE UYARI- Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya ise bankaların cazip imkanlarla sunuyormuş gibi ilan edilen kredilere dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, ''Belirtilen faiz oranları ile yıllık toplam maliyet oranları iyi incelenmeli. Ödenecek masrafla birlikte düşük faizli gibi görünen kredi, yıllık olarak bakıldığında tüketiciyi zarara uğratabilir' dedi. Kaya, tüketicilerin kredi kartı ve krediler yüzünden ciddi anlamda borç içinde olduğunu vurgulayarak, ''Bir gecelik tatil, eğlence için bir yıl ya da daha uzun süre borç ödenmesi çok mantıklı değil. Bankaların çağrılarına aldanmayın. Ne kadar düşük faizle verilirse verilsin banka, kar etmeden kimseye kuruş para vermez'' diye konuştu.