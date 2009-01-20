Bankaların umudu kayıt altına alınacak işyerleri

Eleman sayısı 10'dan fazla olan işyerlerinin maaşları bankaya yatırma zorunluluğu, bankacılık sektörünün yeni umudu oldu. Birçok banka yılsonu kredi hedefine yeni bordrolu müşterileri sayesinde ulaşmayı planlıyor.



En az 10 kişi çalıştıran tüm işyerlerinin 1 Ocak'tan itibaren maaşları banka kanalıyla ödeme zorunluluğu, mevduat yarışındaki bankalar için yeni bir gelir kaynağı oldu. Bünyesine yeni müşteri katmak için yarışa giren bankalar, bu sayedi sadece mevduat artışı değil, kredi kartı, kredili mevduat hesabı gibi ürünlerle çapraz satış yapmayı da planlıyor.



Referans gazetesinde yer alan bir habere göre yasanın uygulamaya başlamasının ardından 20 gün geçmesine karşılık ilk defa bankayla tanışan kurumların sayısı da giderek artıyor. Türk Ekonomi Bankası'nda (TEB) maaş hesabı için günde ortalama 20 firma ile anlaşma sağlanırken, ING Bank da günlük hedefini tutturan bankalar arasında bulunuyor. Bankaların yeni bordrolu müşteri sayısını artırmak için uyguladığı promosyonlar ise firmaların büyüklüğüne ve çalışan sayısına göre değişiyor. Bankalar yeni maaş müşterilerine faiz oranında gidilecek indirimden, ücretsiz EFT'ye kadar pek çok imkan da sunuyor.



Amaç tabana yayılmak



Bordrolu müşteri sayısını artırmakla amaçlananın tabana yayılmak olduğunu belirtilirken, bankaların promosyon konusunda ise eskisi kadar iştahlı olmadığı belirtiliyor. Kuşkusuz bu iştah kesilmesinde maaş hesabı açtırmanın yasa ile zorunlu hale gelmesi ana neden. Maaş hesaplarının yasa çıkmadan daha özellikli olduğunu belirten bankacılar, şimdi promosyon ve bağış konusunda eskisine oranla daha gönülsüzler. Bankalar maaş hesabı yarışında ağırlıklı olarak kredi kartı kullanım ve hesap işletim ücreti almamak, maaşa orantılı olarak Kredili Mevduat Hesabı açmak gibi avantajlarla ön plana çıkmayı istiyor. Ancak bu avantajlar eleman sayısı yükseldikçe promosyon ve bağış da dahil artıyor.



15 günde önemli artış



ING Bank Bireysel Bankacılık Pazarlama'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cem Muratoğlu küçük firmaların elden ödeme yerine bankacılık sistemini kullanmaları uygulamasının sektöre bir katma değer yaratacağını belirterek, mevduat ve diğer alternatif ürünlerin kullanımında bir artış olacağını söyledi. Uygulamanın henüz yeni olduğunu kaydeden Muratoğlu, 2008 sonunda uygulamaya giren kira ödemelerinin de maaş ödemeleri gibi sektöre olumlu yansıyacağını ifade etti. Muratoğlu, "Yasal zorunluluk ile aynı zamanda çalışanlarını da memnun etme arayışı içinde olan firmalar tarafından ilk 15 gün içinde maaş ödeme anlaşma adetlerinde, önemli ölçüde artış görüldü. Maaş ödemelerini ING Bank aracılığı ile gerçekleştiren firmalara, hem nakit işlem yapma riskini azaltma, hem de çalışanları özel avantajlı ürün paketlerimizden yararlanma imkanı sunuyoruz" diye konuştu.



Günde 20 işyeri geliyor



TEB Bireysel ve İşletme Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Cemal Kişmir bankaya günde ortalama 20 kurumun maaş ödemesi anlaşması için geldiğini söyledi. Bankaya gelen taleplerin, kanunun Resmi Gazete'de yayımlanması öncesinde başladığına dikkat çeken Kişmir, "Maaş ödemelerini bankamız aracılığı ile yapmak isteyen firma taleplerinde ciddi artış meydana geldi. Bankamıza günde ortalama 20 adet kurum maaş anlaşma talebi geliyor. Bunun artarak devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu. Kişmir, 1 Kasım'da uygulanan ve 500 TL ve üstü kira ödemelerinin bankaya yatırılmasını gerektiren yasa sonrasında da toplam 5 bin 680 kiracı paketi aldıklarını sözlerine ekledi.



Kredi hedeflerini maaş hesaplarından tutturacaklar



Banka şubelerinin yeni bir gelir kaynağı olarak gördükleri maaş hesabı, şubeler arasında sıkı bir rekabete de tanıklık ediyor. İsmini vermek istemeyen bir şube yetkilisi, bankanın kendisine yılsonuna kadar KOBİ kredilerini yüzde 200 artırma hedefi koyduğunu, bu yüzden de maaş müşterilerinin ve bankaya yeni gelecek işyerlerinin bu hedefi tutturmak için çok önemli olduğunu söyledi. Bir başka şube yetkilisi ise çok işlek bir yerde olan şubelerine bugüne kadar 15 işyerinin geldiğini belirterek, yılsonu hedefindeki kredi kartı satış adedinin üçte birini de bu yeni gelen müşterilerden sağlamayı planladıklarını kaydetti.



Bankalar promosyon konusunda isteksiz



* 1 Ocak 2009'dan itibaren eleman sayısı 10 ve üzeri olan işletmeler maaş ödemelerini banka aracılığı ile yapmak zorunda.

* Bankalara bu amaçla günde ortalama 10 firma gidiyor.

* Bankalar yeni bordrolu müşterilerine kredi kartı, ihtiyaç kredisi, konut kredisi, KOBİ kredisi satarak yıl sonu kredi hedeflerini tutturmayı planlıyor.

* Bankalar büyük promosyonlarda artık çok gönüllü değiller. Sunulan avantajlar arasında; indirimli faiz oranı, ücretsiz EFT/havale ve hesap işletim ücreti alınmaması, maaşlarının belirli bir bölümü kadar kredili mevduat hesabının açılması geliyor

