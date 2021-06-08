Bankaların sermaye yeterliliğinin ölçümünden ipotek teminatlı menkul kıymetler çıkarıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımladığı yönetmelikle bankaların sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin yönetmelikten “ipotek teminatlı menkul kıymet” tanımı çıkarılarak “teminatlı menkul kıymet” tanımı eklendi.

Yayımlanan yönetmelikte yapılan düzenlemeyle bankaların risklerinin sınıflandırılmasına yönelik 6. maddede, tanım maddesine eklenen teminatlı menkul kıymetin, teminatlı menkul kıymetler sınıfına dahil edilebilmesi için bu riskin sağlaması geren koşullar da belirlendi.

Buna göre teminatlı menkul kıymet, varlık havuzunun; merkezi yönetim, Merkez Bankası, kamu kuruluşu ya da çok taraflı kalkınma bankalarından olan veya bunlarca garanti edilen alacaklardan, ikamet veya ticari amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan alacakların, teminatlı menkul kıymet ihracının yüzde 15’ini geçmemek ve yüzde 50 ve daha az oranda düşük risk ağırlığına denk gelmesi şartıyla, bankalardan ya da aracı kurumlardan olan veya bu kurumlarca garanti edilmiş alacaklardan oluşması gerekecek.

BDDK’nın Resmi Gazete’nin aynı sayısında yayımlanan kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin tebliğde de bu düzenlemeye paralel değişiklik yapıldı.