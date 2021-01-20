Bankaların resmi tebliğ olmadan EFT ücretine zam yapması tartışılıyor; Türkiye Bankalar Birliği: Fiyatları biz güncelledik

Türkiye Bankalar Birliği'nden bankaların EFT ücretlerine yaptığı zamlarla ilgili açıklama geldi. Türkiye Bankalar Birliği, bankalar tarafından finansal tüketicilere sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin ücret, komisyon ve masraf bilgilerine yer verilen www.bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr sitesinde güncelleme yapıldığını duyurdu. Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen ‘Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) çerçevesinde, bilgilerin güncellendiği kaydedildi.

EFT ücretlerine zamlar geçtiğimiz yıllarda Merkez Bankası'nın tebliği ile yapılıyordu. Bu yıl tebliğ yayınlanmadana birçok banka EFT ücretine zam yaptı. Bankavitrini’ne göre Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi ve Finansbank, Ocak ayında EFT ücretlerine yüzde 14 zam yaptı. Türkiye İş Bankası, Halkbank ve TEB ise henüz EFT ücretine zam yapmadı.

Öte yandan birçok bankanın Türkiye Bankalar Birliği'nin açıklamasından da önce zam yapması dikkat çekti.

Bazı uzmanlar ise Türkiye Bankalar Birliği'nin EFT ücretlerini artırma yetkisinin bulunmadığını belirterek, tüketicilerden alınan zamlı ücretlerin iade edilmesi gerektiğini belirttiler. Eski bankacı Erol Taşdelen Bankavitrini'nde, Bankalar Birliği'nin yetki aşımı yaptığını savundu.

Ekonomi Servisi