Bankaların özel cihaz tarifeleri

T24- İnternet bankacılığında kullanılması zorunlu hale gelen tek kullanımlık şifrede SMS ücretleri kim tarfından ödeniyor?





Finans sektörü özel cihaz için vatandaştan ücret almazken bazı bankaların şifrematik için yıllık tarifesi 50 liraya kadar çıkıyor. Zaman'ın haberine göre, Şekerbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası şifre cihazından ücret almayacak. Citibank 50 TL alırken, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Yapı Kredi ile İş Bankası'nın cihazını kullananın cebinden bir yılda 25 lira çıkacak. Garanti Bankası, Anadolubank, Fortisbank, ING Bank müşterileri tek kullanımlık şifre için token cihazına 20 lira öderken, Vakıflar Bankası'nın tarifesi 19 lira olarak belirlendi.



Türkiye Bankalar Birliği'nin internet bankacılığında kullanılan iki bileşenli kimlik doğrulamaya ilişkin hizmetler ve ücretler tablosuna göre Akbank ve Finansbank'ın ise token cihazı ile TKŞ üretme hizmeti bulunmuyor.

1 Ocak 2010 tarihinden itibaren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) tebliği gereği EFT ve havale gibi işlemlerde tek kullanımlık şifre ile işlem yapılıyor. Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 26 banka üzerinden derlediği verilere göre internet bankacılığı üzerinden Eylül 2009 itibarıyla üç aylık dönemde 132 milyar 257 milyon TL'lik EFT ve havale işlemi gerçekleştirildi. İnternet üzerinden yapılan işlemin toplam adedi ise yine aynı dönemde 34 milyon 292 bini buldu. İnternet üzerinden işlem yapan aktif bireysel ve kurumsal müşteri adedi ise 5 milyon 691 bin 356.

Tek kullanımlık şifre nedir?

TKŞ, her kullanımda veya belirli bir süre geçtikten sonra geçerliliğini yitiren ve bir sonraki kullanım için yeniden üretilmesi gereken sayı ve/veya harf dizisi. TKŞ cihazı müşterisi olunan bankalardan temin edilebiliyor. SMS içinse müşterinin bankadaki cep telefonu bilgilerinin güncel olması gerekiyor. TKŞ cihazı sadece temin edilen bankada kullanılabiliyor.











