Bankaların nefesi bile takipte

Türk bankalarının en güvenilir bankalar olduğunu belirten Maliye Bakanı Unakıtan, “Bankacıların nefesini bile izliyoruz. Reel sektöre omuz vereceğiz, mali disiplini sıkılaştıracağız. Yurtdışındaki Türk paralarının getirilmesi için çalışma yapıyoruz” dedi.



Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, tüm dünyayı saran küresel krizin Türkiye’ye etkilerini değerlendirdi. Krizin dünyada her şeyi değiştireceğini belirten Unakıtan, “Batıda yangın bacayı sardı, dalgalı sularda herkes kendi gemisine bakmalı” dedi.



“Türkiye’de tedbir alınmıyor” eleştirilerinin yanlış olduğunu belirten Unakıtan şunları söyledi: “Bankacıların nefesini bile takip ediyoruz, bankacılığımız sağlam. Londra’dan bakınca Türk bankaları en güvenilir bankalardır. Yangın olmayan yere su sıkacak halim yok ya kardeşim. Kendime göre tedbirim nedir, mali disiplini daha da sıkılaştırmamız lazım. 2009 bütçesini çok sıkı bir şekilde hazırlıyoruz. Büyüme rakamında değişiklik olabilir. Bu kriz bizi etkiliyor, büyümemiz daha az olacak. Gelen dalga neler getiriyor? Faizleri yükseltiyor, kredi imkanını kısıtlıyor, büyümeyi azaltıyor. Buna göre tedbir almamız lazım. Geceyarılarına kadar çalışıyoruz. Paniğe kapılmanın alemi yok. Türkiye’nin içinden gelen bir sıkıntı yok.”



Herkes hesabını iyi yapsın



“Tedbirleri alıyoruz, herkes rahat olsun yatsın demiyorum” diye konuşan Unakıtan vatandaşlara uyarılarda bulundu: “Herkes tedbirli olsun, dövizle borçlanmaya dikkat etsin. Ayağını yorganına göre uzatsın, hesabını iyi yapsın.”



Reel sektöre ucuz kredi imkanı geliyor



Türkiye’nin hâlâ güvenli bir liman olduğunu ve kaydeden Unakıtan tedbirlere ilişkin olarak şöyle konuştu: “Biz mali disiplinle yetinmeyeceğiz, mali kural getireceğiz. Krizden etkilenecek olan reel sektöre ve orta ve küçük boy işletmelere biz ucuz kredi temin etmek için bütçede çalışma yapıyoruz. Onların kredi erişimine kolaylık sağlayacağız; reel sektöre daha fazla omuz vereceğiz. Yurtdışına çıkmış Türk vatandaşlarına ait paraların Türkiye’ye getirilmesi için adım atılacak. Çalışmalara Maliye olarak başladık; hazırladığımız tasarıyı yakında Bakanlar Kurulu’na sunacağız.”



Piyango ve elektrik özelleştirmesi yapılacak



Özelleştirme sürecine ilişkin bilgi veren Maliye Bakanı, küresel krize rağmen Milli Piyango’da bu ay ihaleye çıkılacağını, elektrik özelleştirmelerinin de süreceğini söyledi. Unakıtan, Halkbank’ta ise piyasalara göre karar vereceklerini ifade etti.



