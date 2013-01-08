Bankaların krediler toplamı 806 milyar liraya ulaştı

Bankacılık sektöründe mali kesim dahil krediler toplamı 28 Aralık 2012 itibarıyla 2011 yılı sonuna göre yüzde 16.2 oranında, 112 milyar 289 milyon TL tutarında artışla 805 milyar 684 milyon TL düzeyine yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Haftalık Bülteni'nde açıkladığı geçici verilere göre bankacılık sektöründe krediler toplamı (mali kesime verilenler dahil) 28 Aralık 2012 itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1.4 oranında, 11 milyar 438 milyon TL tutarında artışla 805 milyar 684 milyon TL oldu. Krediler 2011 yılı sonuna göre yüzde 16.2 oranında, 2011 yılının aynı dönemine göre (26 Aralık) yüzde 17.3 oranında artış gösterdi.

28 Aralık itibarıyla mali kesim hariç krediler toplamı bir önceki haftaya göre yüzde 1.3 oranında artışla 732 milyar 768 milyon TL'ye yükseldi. Mali kesim hariç kredilerde 2011 yılı sonuna göre yüzde 15.3 oranında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16.3 oranında artış yaşandı.

28 Aralık itibarıyla mali kesim hariç, katılım bankalarının dahil edildiği tüketici kredileri bir hafta önceye göre yüzde 0.9 oranında artışla 194 milyar 34 milyon TL oldu. Tüketici kredileri 2011 yılı sonuna göre yüzde 15.2 oranında, 25 milyar 605 milyon TL tutarında artış gösterdi.

Tüketici kredilerinin dağılımı incelendiğinde konut kredileri 28 Aralık itibarıyla 85 milyar 959 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Konut kredileri bir önceki haftaya göre yüzde 0.9 oranında, 2011 yılı sonuna göre yüzde 15.2 oranında artış gösterdi.

Taşıt kredileri yüzde 11.4 arttı

Taşıt kredileri 28 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1.7 oranında artışla 8 milyar 7 milyon TL'ye yükseldi. Taşıt kredileri 2011 yılı sonuna göre yüzde 8.7 oranında artış gösterdi.

28 Aralık itibarıyla bankacılık sektörünün verdiği ihtiyaç kredileri bir önceki haftaya göre yüzde 0.8 oranında artarak 67 milyar 292 milyon TL oldu. İhtiyaç kredileri 2011 yılı sonuna göre yüzde 8.4 oranında arttı. Anılan dönemde diğer tüketici kredileri bir önceki haftaya göre yüzde 0.9 oranında artışla 32 milyar 777 milyon TL'ye yükseldi. 2011 yılı sonuna göre ise yüzde 34.4 oranında artış gösterdi.

28 Aralık 2012 itibarıyla bireysel kredi kartı harcamaları bir önceki haftaya göre yüzde 2.1 oranında artışla 70 milyar 435 milyon TL oldu. Bireysel kredi kartı harcamaları 2011 yılı sonuna göre yüzde 21.8 oranında, 15.4 milyar TL tutarında artış gösterdi.

Tüketicilerin toplam borcu 264.4 milyar lira

28 Aralık itibarıyla tüketicinin kredi kullanımı şeklinde ve kredi kartları aracılığıyla yaptığı harcamaların toplamı bir önceki haftaya göre 3 milyar 201 milyon TL artışla 261 milyar 268 milyon TL'den 264 milyar 429 milyon TL'ye yükseldi. Tüketicilerin bankalara toplam borcu 2011 yılı sonuna göre ise 41 milyar TL artış gösterdi.

Bankacılık sektöründe bankalararası dahil mevduat 1 haftalık dönemde 7 milyar 106 milyon TL tutarında artışla 816 milyar 807 milyon TL oldu. Mevduat 2011 yıl sonuna göre yüzde 11.7 oranında artarken, son 1 yıllık dönemde ise yüzde 12.2 oranında artış gösterdi.