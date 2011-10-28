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Ekonomi

Bankaların kredi faiz oranları arttı ANKARA (A.A)

28 Ekim 2011 15:57

-Bankaların kredi faiz oranları arttı ANKARA (A.A) - 28.10.2011 - Arife Yıldız Ünal - Bazı bankalarından 28 Ekim Cuma günü itibariyle tüketici kredisi faizleri 6 ay ve 1 yıl vadede faiz oranı 1,55 ile 1,81 arasında değişirken, 1 ila 2 yıl arasında değişen vadelerde taşıt kredisinde faiz oranı 1,29 ile 1,53 arasında, konut kredisinde de 5 yıl vadede 1,16 ile 1,67 arasındaki bantta bulunuyor. Bankaların tüketici kredisi faiz oranları 6 ay ile 1 yıl arasındaki vadede aylık yüzde 1,5'lar seviyesinde bulunuyor. Ziraat Bankası'nda bireysel destek kredisinde aylık faiz oranı yüzde 1,55 olarak açıklanırken, Vakıfbank'ta bu oran yüzde 1,81 olarak belirlendi. Taşıt kredileri de 1 ila 2 yıla kadar vadelide 1,29 ile 1,53 arasında değişen faiz oranları tüketicilere sunuluyor. Konut kredileri ise 5 yıl vadede 1,16 ile 1,67 arasındaki faiz oranları tüketicilerin kullanımına sunulurken, 10 yıl vadede ise 1,22 ile 1,77 arasındaki değişen faiz oranlarıyla kredi alınabiliyor. Geçen haftaya göre, Halkbank'ın tüketici, taşıt ve konut kredi faiz oranları aynı kaldı. Tüketici kredilerinde, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank'ta aynı kalırken, Vakıfbank'ta 0,32, Türk Ekonomi Bankası'nda 0,16, Garanti Bankası ve Finansbank'ta 0,10, Akbank 0,8, Ziraat Bankası'nda 0,4 puan arttı. Taşıt kredilerinde de İş Bankası aynı kalırken, Vakıfbank 0,21, Yapı Kredi Bankası 0,20, Finansbank 0,19, Türk Ekonomi Bankası 0,16, Denizbank 0,14, Garanti Bankası 0,10, Ziraat Bankası ve Akbank'ta 0,9 puan artış oldu. Konut kredilerinde ise 5 yıl vadede Vakıfbank 0,65, Akbank 0,26, Türk Ekonomi Bankası 0,25,Garanti Bankası 0,21, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank 0,20, İş Bankası 0,19, Finansbank 0,16, Ziraat Bankası'nda 0,14 puan arttı. 10 yıl vadeli konut kredilerinde de Vakıfbank 0,65, Türk Ekonomi Bankası 0,29, Akbank 0,21, Yapı Kredi Bankası 0,19, Denizbank 0,17, Garanti Bankası ve İş Bankası 0,15, Finansbank 0,13, Ziraat Bankası'nda 0,10 puan artış gerçekleşti. 28 Ekim Cuma günü itibariyle bazı bankaların tüketici, araç ve konut kredi faiz oranları ve vadeleri şu şekilde: */                      Tüketici Kredisi        Taşıt Kredisi       Konut Kredisi                       6 Ay    1 Yıl          1 Yıl   2 Yıl        5 Yıl 10 Yıl                        Yüzde/aylık            Yüzde/aylık         Yüzde/aylık                       ------------           ------------         ----------- Ziraat Bankası       1,59    1,59           1,54**  1,54**       1,19   1,22 İş Bankası           1,59    1,59           1,29    1,29         1,23   1,27            Garanti Bankası      1,69    1,69           1,44    1,44         1,25*  1,29* Akbank                -      1,69           1,40**  1,40**       1,29   1,34 Yapı ve Kredi        1,59    1,59           1,49**  1,49**       1,24   1,28 Vakıfbank            1,81    1,81           1,50**  1,50**       1,67   1,77 Halk Bankası         1,55    1,55           1,25**  1,25**       1,16   1,20 Finansbank           1,79    1,79           1,53    1,53         1,28   1,31 Denizbank              -     1,69           1,39**  1,39**       1,30   1,30 Türk Ekonomi Bankası 1,65    1,65           1,45    1,45         1,30   1,39 /* *Sabit faizli konut kredisi, aylık ve yıllık maliyet oranı hesaplamaları 80 bin lira kredi tutarı için hesaplandı. Hesaplamaya sigorta masrafları dahil edilmedi. **Kaskonun banka tarafından yapılması durumunda geçerli faiz oranıdır.

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