-Bankaların kredi faiz oranları ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - Bazı bankaların 10 Kasım Perşembe günü itibariyle tüketici kredisi faizleri 1 yıl vadede yüzde 1,59-1,84 arasında değişirken, 2 yıl vadelerde taşıt kredisinde faiz oranı yüzde 1,29-1,54 arasında, konut kredisinde de 10 yıl vadede yüzde 1,27-1,60 arasındaki bantta bulunuyor. İş Bankası ve Vakıfbank'ta bireysel destek kredisinde aylık faiz oranı yüzde 1,59 olarak açıklanırken, Finansbank'ta bu oran yüzde 1,84 olarak belirlendi. Taşıt kredileri de 2 yıla kadar vadelerde yüzde 1,29-1,54 arasında değişen faiz oranlarıyla tüketicilere sunuluyor. Konut kredileri ise 10 yıl vadede yüzde 1,27-1,60 arasında değişen faiz oranlarıyla alınabiliyor. Öte yandan, geçen haftaya göre, İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası, Vakıfbank, Finansbank Denizbank ve Türk Ekonomi Bankası'nda (TEB) tüketici, taşıt ve konut kredi faiz oranları aynı kaldı. Tüketici kredilerinde faiz oranları İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası, Vakıfbank, Finansbank, Denizbank ve Türk Ekonomi Bankası'nda aynı kalırken, Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nda 0,10 puan artış oldu. Taşıt kredilerinde de faiz oranları Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası, Vakıfbank, Finansbank, Denizbank ve Türk Ekonomi Bankası'nda aynı kalırken, Halk Bankası'nda 0,4 puan artış gerçekleşti. Konut kredilerinde ise 10 yıl vadede İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası, Vakıfbank, Finansbank, Denizbank ve TEB'de oranlar aynı kalırken, Ziraat Bankası'nda 0,12 puan, Halk Bankası'nda ise 0,40 puan artış görüldü.