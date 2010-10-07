T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

BANKALARIN KARI YÜZDE 4,8 ARTTI ANKARA (A.A)

07 Ekim 2010 15:07

-BANKALARIN KARI YÜZDE 4,8 ARTTI ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kesinleşmemiş geçici verilere göre, bankaların dönem karlarının, ağustos sonu itibariyle 14 milyar 956 milyon liraya yükseldiğini bildirdi. BDDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü, 31 Ağustos 2010 tarihi itibariyle 905 milyar 739 milyon lira olarak belirlendi. 2009 yılı Ağustos ayında 770 milyar 651 milyon lira olan bankaların aktif toplamı, son 1 yıllık dönemde 135 milyar 88 milyon lira, oransal olarak da yüzde 17,5 artış gösterdi. Bankaların aktif toplamlarında 2009 yılı sonuna göre meydana gelen artış ise yüzde 8,6 şeklinde gerçekleşti. 2009 yılı Ağustos ayı sonunda 367 milyar 926 milyon lira olan kredi hacmi ise, bu yıl 463 milyar 911 milyon liraya çıktı. Bu şekilde kredilerde geçen yıla göre yüzde 26,1'lik artış kaydedildi. Takipteki brüt alacaklar da, bu dönemde 20 milyar 371 milyon liradan 21 milyar 127 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacaklarda Ağustos dönemleri itibariyle yüzde 3,3 oranında artış meydana geldi. Ancak takipteki alacaklar, 2009 sonuna göre 726 milyon lira azaldı. Sözkonusu dönemde mevduattaki artış yüzde 19,1'i, özkaynaklardaki artış ise yüzde 19,5'i buldu. Ağustos sonu itibariyle bankacılık sektöründeki mevduat toplamı 566 milyar 503 milyon lira, özkaynaklar ise 123 milyar 237 milyon lira oldu. Bankacılık sektöründe 2009 yılı Ağustos ayı sonunda 14 milyar 267 milyon lira olarak gerçekleşen dönem karında da bu yıl yüzde 4,8'lik artış sağlandı ve 2010 yılı Ağustos dönemi 14 milyar 956 milyon liralık karla geride bırakıldı. Sektörde geçen yıl aynı dönemde yüzde 20 olan sermaye yeterliliği standart oranı ise bu yıl yüzde 19,3 olarak tespit edildi. -BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DURUM- BDDK verilerine göre, bankacılık sektöründeki durum şöyle: (Milyon TL)                       Ağustos 2009   Ağustos 2010   Değişim oranı  -----------------------------     ------------   ------------   ------------- Aktif toplamı                       770.651        905.739          17,5 Krediler                            367.926        463.911          26,1 Takipteki alacaklar (brüt)           20.371         21.127           3,7 Menkul değerler                     236.693        272.128          15,0 Mevduat                             475.659        566.503          19,1 Özkaynaklar                         103.113        123.237          19,5 Dönem karı                           14.267         14.956           4,8 Sermaye yeterliliği standart oranı  Yüzde 20       Yüzde 19,3

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24