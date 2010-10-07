-BANKALARIN KARI YÜZDE 4,8 ARTTI ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kesinleşmemiş geçici verilere göre, bankaların dönem karlarının, ağustos sonu itibariyle 14 milyar 956 milyon liraya yükseldiğini bildirdi. BDDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü, 31 Ağustos 2010 tarihi itibariyle 905 milyar 739 milyon lira olarak belirlendi. 2009 yılı Ağustos ayında 770 milyar 651 milyon lira olan bankaların aktif toplamı, son 1 yıllık dönemde 135 milyar 88 milyon lira, oransal olarak da yüzde 17,5 artış gösterdi. Bankaların aktif toplamlarında 2009 yılı sonuna göre meydana gelen artış ise yüzde 8,6 şeklinde gerçekleşti. 2009 yılı Ağustos ayı sonunda 367 milyar 926 milyon lira olan kredi hacmi ise, bu yıl 463 milyar 911 milyon liraya çıktı. Bu şekilde kredilerde geçen yıla göre yüzde 26,1'lik artış kaydedildi. Takipteki brüt alacaklar da, bu dönemde 20 milyar 371 milyon liradan 21 milyar 127 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacaklarda Ağustos dönemleri itibariyle yüzde 3,3 oranında artış meydana geldi. Ancak takipteki alacaklar, 2009 sonuna göre 726 milyon lira azaldı. Sözkonusu dönemde mevduattaki artış yüzde 19,1'i, özkaynaklardaki artış ise yüzde 19,5'i buldu. Ağustos sonu itibariyle bankacılık sektöründeki mevduat toplamı 566 milyar 503 milyon lira, özkaynaklar ise 123 milyar 237 milyon lira oldu. Bankacılık sektöründe 2009 yılı Ağustos ayı sonunda 14 milyar 267 milyon lira olarak gerçekleşen dönem karında da bu yıl yüzde 4,8'lik artış sağlandı ve 2010 yılı Ağustos dönemi 14 milyar 956 milyon liralık karla geride bırakıldı. Sektörde geçen yıl aynı dönemde yüzde 20 olan sermaye yeterliliği standart oranı ise bu yıl yüzde 19,3 olarak tespit edildi. -BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DURUM- BDDK verilerine göre, bankacılık sektöründeki durum şöyle: (Milyon TL) Ağustos 2009 Ağustos 2010 Değişim oranı ----------------------------- ------------ ------------ ------------- Aktif toplamı 770.651 905.739 17,5 Krediler 367.926 463.911 26,1 Takipteki alacaklar (brüt) 20.371 21.127 3,7 Menkul değerler 236.693 272.128 15,0 Mevduat 475.659 566.503 19,1 Özkaynaklar 103.113 123.237 19,5 Dönem karı 14.267 14.956 4,8 Sermaye yeterliliği standart oranı Yüzde 20 Yüzde 19,3