"Bankaların kârı yüzde 27 artınca, 'Bunlar, milleti sömürüyor' diye bağıranlar..."

BirGün yazarı Bülent Mumay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bankaların artan kârlarına yönelik olarak sözlerini hatırlattı. Katılım bankalarının yüzde 78'e varan kârına hükümetten bir açıklama gelmemesini eleştirdi.

Mumay kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bankaların geçen yılki kârı yüzde 27 artınca, 'Bunlaaaar, milleti sömürüyoooor' diye bağıranlar, İslami 'katılım bankaları'nın yüzde 78 kâr açıklamasına gıkını çıkarmıyor" dedi.

Bankaların geçen yılki kârı yüzde 27 artınca, "Bunlaaaar, milleti sömürüyoooor" diye bağıranlar, İslami "katılım bankaları"nın yüzde 78 kâr açıklamasına gıkını çıkarmıyor. #FaizsizBankacılıkVarYerMisin pic.twitter.com/lXfoMH1lP2 — Bülent Mumay (@bulentmumay) 14 Mart 2018

Borsada işlem gören 10 mevduat bankasının net karı, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 26,8 artarak 32 milyar 394 milyon lira olmuştu. Bankaların öz kaynakları 2017'de 231 milyar lirayı aşarken, ortalama öz kaynak karlılığı yüzde 15,2 düzeyinde gerçekleşmişti.

Katılım bankaları, geçen yıl 2016'ya göre yüzde 78,2 artışla 1 milyar 584 milyon lira net dönem karı elde etti

Katılım bankalarının net karı ise 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 78,2 artarak 1 milyar 584 milyon lira oldu.

Türkiye'de faaliyet gösteren katılım bankaları Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım'ın konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 20,5 artışla 159 milyar 993 milyon liraya ulaştı.

Katılım bankalarının net dönem karı 2016'ya göre yüzde 78,2 yükselişle 1 milyar 584 milyon lira oldu. Katılım bankaları 2016'de 888,7 milyon lira kar etmişti.

Geçen yıl sonu itibarıyla katılım bankalarının öz kaynak toplamı ise yüzde 18,7'lik artışla 13 milyar 645 milyon liraya çıktı.