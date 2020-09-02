Bankaların kârı ilk 7 ayda yüzde 38 arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aylık verilerine göre, bankaların Ocak-Temmuz dönemi kârları ise yüzde 38 artışla 39.98 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sözcü’nün haberine göre bankaların kredileri Temmuz sonu itibarıyla geçen yıl sonuna göre yüzde 27.2 artışla 3.38 trilyon lira, mevduatı yüzde 25 artışla 3.21 trilyon lira oldu.

Bankaların brüt takipteki alacaklarının kredilere oranı hazirana göre 16 baz puan gerileyerek yüzde 4.25’e inerken, bankaların aktifleri 2019 sonuna kıyasla yüzde 25.1 artışla 5.62 trilyon lira oldu.