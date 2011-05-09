-BANKALARIN KARI AZALDI ANKARA (A.A) - 09.05.2011 - Türk bankacılık sektörünün Mart 2011 yılı itibariyle dönem net karı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 azalarak 5 milyar 466 milyon lira oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ''Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü-Mart 2011'' raporunu yayımladı. Buna göre, sektörün karlılığı 2011 yılının ilk çeyreğinde azaldı. Bankacılık sektörü dönem net karı, önceki yılın aynı dönemine göre 833 milyon lira (yüzde 13,2) azalarak Mart 2011 döneminde 5 milyar 466 milyon liraya geriledi. Türk bankacılık sektöründe şubeleşme ve istihdam artışı devam ederken, bankaların yurt dışı şubeleşme faaliyetleri de sürdü. Yılın ilk çeyreğinde personel sayısı 1675 kişi arttı ve 192 bin 855'e yükseldi. Şube sayısı ise 144 artarak 10 bin 210'a ulaştı. Söz konusu dönemde kamu bankaları 3, özel bankalar ise 1 yeni yurt dışı şube açtı. Sektörün toplam aktifleri yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,9 artışla 1 trilyon 46,4 milyar liraya ulaştı.