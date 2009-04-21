Bankaların ilk çeyrek kârlarında rekor bekleniyor

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mehmet Yörükoğlu, Türkiye'deki ticari bankaların, karlarının bu yılın ilk çeyreğinde tarihi bir rekora ulaşmasını beklediğini kaydederken 2009 ihracatının ise 100 milyar dolar olarak gerçekleşmesi tahmininde bulundu.



Mehmet Yörükoğlu'nun, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük medya grubu olan AMG'in sitesince yayınlanan açıklamalarında Türkiye'deki ticari bankaların karlarının bu yılın ilk çeyreğinde tarihi bir rekora çıkmasını beklediklerini belirtti. Kredilerin canlandırılması önemli bir sorun olmayı sürdürmesine karşın muhafazakar politikaların bankacık sektörüne yardım ettiğini kaydeden Yörükoğlu şöyle konuştu:



"Bizim bankacılık ve finansal sistem, oldukça güçlü. Son birkaç yıl, muhafazakar parasal ve finansal politikaları izledik. Kurallar muhafazakar oldu. Bizim direncimizi güçlendiren başlıca faktör, bankacılık sektörünün direnci oldu."



Son birkaç yılda ekonomide bazı yapısal değişimlerin olduğunu, katma değer yüksek üretimine geçildiğini de anlatan Yörükoğlu, ancak ekonomin halen küresel krizin neden olduğu bazı zorluklarla karşı karşıya bulunduğunu kaydederek odaklandıkları yeni sektörlerin büyüme döneminde iyi bir performans gösterdiğini ancak şimdi çok kötü etkilendiğini ifade etti.



Mehmet Yörükoğlu, ihracatın da olumsuz etkilendiğini belirterek 2009 yılı için 100 milyar dolarlık ihracat beklendiğini de anlattı.



Son altı ayda işsizliğin yüzde 3 arttığına da işaret eden Yörükoğlu, bankacılık ve finansal hizmetlerindeki zorluklarla ilgili olarak da Merkez Bankası'nın durumun karşısında faiz oranlarını son altı ayda 7 puan gibi önemli bir indirim yaptığını vurguladı.



Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, daralma sona erdiğinde Türkiye'nin konut gibi sektörlerin "çok iyi bir performans" göstermesini beklediğini sözlerine ekledi.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mehmet Yörükoğlu, Türkiye'deki ticari bankaların, karlarının bu yılın ilk çeyreğinde tarihi bir rekora ulaşmasını bek...

( KB)

