Bankaların düşük faiz uygulaması ve kampanyalarla konut satışları haziranda rekor kırdı

Yeni tip Koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz etkilerini gidermek için bankaların faizlerde indirime gitmesi ve çeşitli kampanyalar geliştirmesi konut satışlarında büyük etki yaptı. Nisan ve mayısta pandemi etkisiyle sert düşen konut satışları, haziran ayında düşük faiz ve konut kampanyalarının etkisiyle rekor kırdı. Mevduat faizlerinin enflasyonun altında kalması da süreci etkiledi.

TÜİK’in dün açıkladığı “Konut Satış İstatistikleri, Haziran 2020” raporuna göre, ülke genelinde konut satışları haziran ayında 2019’un aynı ayına göre yüzde 209.7 artarak 190 bin 12 oldu. Ayrıca bu rakam 2013 yılından bu yana en yüksek haziran rakamı oldu. Konut satışları nisanda yüzde 55.5 düşüşle 42 bin 783, mayısta yüzde 44.6 düşüşle 50 bin 936 adet olmuştu.

Haziran ayı satışlarının detaylarına bakıldığında, en dikkat çekici durumun bankadan kredi alarak (ipotekli); borçlanarak satın alınan konutlarda olduğu görülüyor. İpotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1287 artış göstererek 101 bin 504 adet oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı da yüzde 53.4’e çıktı. Bu oran geçen yılın aynı ayında yüzde 11.9’du.

ikinci el konut satışları da yüzde 42.5 arttı

Yılın ilk 6 ayda ise 624 bin 769 konut satışı gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı dönemine göre artış yüzde 23.5. Aynı döneminde ipotekli konut satışı da yüzde 221.4 artarak 266 bin 374 adede yükseldi. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 4.1 azalarak 197 bin 722, ikinci el konut satışları da yüzde 42.5 artarak 426 bin 997 adet oldu.

Ayrıca haziran ayında, yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38.1 azalarak 1664 adet oldu. İlk 6 ayda da konut satışı yüzde 28.5 azalarak 14 bin 413 adette kaldı. İlk 6 ayda en çok konut satışı 2 bin 628 ile İranlılar, 2 bin 359 adetle Iraklılara yapıldı.