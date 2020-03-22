Bankalar Birliği mesai saatlerini değiştirme kararı aldı, kamu bankaları uymadı

Türkiye Bankalar Birliği, bankaların çalışma saatlerinde Koronavirüs salgını nedeniyle değişikliğe gitti. Türkiye Bankalar Birliği'nin aldığı tavsiye kararı, banka şubelerinin artık öğlen 12:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında hizmet vermesini öngörüyor. Özel bankalar karara uyarken kamu bankaları Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank uymadı.

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Toplum sağlığının korunmasi icin Hükümetin, TC Sağlık Bakanlığı’nın ve Dünya Sağlık Örgütü’nün talimatları ve açıklamaları çerçevesinde, müşterilerin bankacılık işlemlerini sağlıklı olarak ve aksamadan sürdürebilmelerini teminen gerekli önlemler uygulanmaktadır.

Bu çerçevede, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından, takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğindeki aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Müşterilere doğrudan hizmet veren şubeler ve hizmet birimlerinin çalışma saatleri ile müşteri kabul saatleri 12:00-17:00 olarak belirlenmiştir.

İsteyen bankalar, çalışma ve müşteri kabul saatlerini esnek olarak belirleyebilecektir. Bankalar, şubelerin ve hizmet birimlerinin çalışma ve müşteri kabul saatleri hakkında müşterini bilgilendireceklerdir, şube ve hizmet birimlerinde yakın temasın ve kalabalık ortamın oluşmasının önlenmesine yönelik gerekli tebdirler alınabilecektir, yüksek rikli ve kalabalık alanlardaki şubeler hizmet dışı tutulabilecektir, bankacılık hizmetlerinin dijital ortamlardan yapılması hususunda alternatif hizmet kanallarından kesintisiz hizmet verilmeye devam edilecektir."

Özel bankalar tavsiye kararına uyarken kamu bankalarından Ziraat ve Vakıfbank uymadı; Halkbank ise farklı bir değişiklik yaptı. T24'ün çağrı merkezlerinden aldığı bilgilere göre Ziraat Bankası ve Vakıfbank eskisi gibi 9:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Halkbank ise mesai saatlerini farklı şekilde belirledi. Halkbank'ın çağrı merkezi, mesai saatlerinin 9:00-16:00 olarak güncellendiği bilgisini verdi.

Paramedya sitesinin haberine göre ise Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Engin Kaya, personele bir mesaj göndererek mesai saatini 09:00-17:00 olarak açıkladı. Engin Kaya şöyle dedi:

"Merhaba Arkadaşlar, Bankalar Birliği bankaların 12.00-17.00 arasında çalışanlarına dair tavsiye kararı aldı. Ancak, kamu bankaları bu zor dönemdeki stratejik önemleri nedeniyle normal mesaiye devam etme kararı aldı. Medyada duyulan haberler sebebiyle mesaiye geç başlama yoluna gidilmemelidir. Bankamızca aksi yönde bir duyuru yapılmasığı sürece mesai saatleri eskisi gibi uygulanacaktır."