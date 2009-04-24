Bankaların batık kredileri yedi ayda yüzde 65 arttı

Bankaların toplam batık kredileri 7 ayda yüzde 65 artarak 7.9 milyar TL'ye çıkarken, yüzde 81 oranında artan ticari kredilerdeki batık oranı ise yüzde 3,3'ten 6,6'ya fırladı.



Tüm dünyada birçok kişiyi işsiz bırakan, borçlarını ödeyemez hale getiren küresel kriz Türkiye'de ise en çok ticari kredilerde kendini gösterdi. Küresel kriz nedeniyle küçük ve büyük pek çok şirketin azalan siparişler ve artan maliyetler yüzünden kapısına kilit vurması, bankaların ticari kredilerdeki batık oranını ikiye katlamasına neden oldu. Referans gazetesinin haberine göre geçen yılın eylül ayında 4.7 milyar TL olan ticari, tüketici ve kredi kartlarındaki batık miktarı, bu yılın nisan ayında yüzde 65'lik artışla 7.9 milyar TL'ye çıktı. Geçen yılın eylül ayında 1.3 milyar TL olan ticari batık kredi miktarı nisan ayı itibariyle 2.5 milyar TL'ye yükseldi. Böylece geçen yılın eylül ayında yüzde 3,3 düzeyinde olan toplam ticari kredilerdeki batık oranı yüzde 6,6'ya çıktı. Aynı dönemde tüketici kredileri ise 1.4 milyar TL'den 2.4 milyar TL'ye çıktı. Bu dönemde tüketici kredilerindeki batık oranı yüzde 1,77'den yüzde 3,13'e çıkmış oldu. Tüketici ve ticari kredilerdeki artışın küresel krize bağlayan bankacılar, sorunlu kredilerdeki artışın önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyor. Türkiye'de işsizliğin giderek arttığını vurgulayan bankacılar, bu süreçte en çok sıkıntıyı tüketici kredisi kullananlar ile kredi kartı borçlularının çektiğini söyledi. Mali yapısı bozulan birçok şirketin işlerinin kötüye gitmesi ya da iflası sonucu ödeme güçlüğü çekmesi de bankalar ile işletmeleri karşı karşıya getirdi.



Ticarilerdeki batık yüzde 6,6



Küresel krizin ABD'li Lehman Brother's'in iflasıyla patlak verdiği Eylül 2008'den bu yana batık kredilerde en çok artış yüzde 81,35 ile ticari kredilerde yaşandı. Geçen yıl eylülden bu yana krizin kendini en çok hissettirdiği 7 ay içinde, kredi kartlarında batık artış oranı yüzde 50 olurken, tüketici kredilerinde ise yüzde 73 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın en son verilerine göre, Eylül 2008'de 1.3 milyar TL olan batık ticari krediler bugün 2.3 milyar TL'ye yükseldi. Bankaların toplamda verdiği ticari krediler ise 7 ay önce 39 milyar TL'den bugün 36 milyar TL'ye kadar geriledi. Ticari kredilerdeki bu düşüşe karşılık batık oranında ise artış yaşandı. Ticari kredilerdeki batık oranı nisan itibariyle yüzde 6,64'e çıkarak tüm krediler içindeki en yüksek orana ulaşmış oldu. Bu oran geçen yılın eylül ayında yüzde 3,35 düzeyindeydi.



Sorunlu kartlar artıyor



Ticari kredilerin ardından en çok batık oranı artışının yaşandığı krediler tüketici kredileri oldu. Geçen yılın eylül ayından bu yana tüketici kredilerindeki batık artış oranı yüzde 73 olarak gerçekleşti. Toplam tüketici kredilerindeki batık oranı ise eylül ayında yüzde 1,77 iken, nisan ayında yüzde 3,13 seviyesine yükseldi. Bireysel kredi kartlarındaki tasfiye olacak alacak oranı da 7 ayda yüzde 50 arttı. Yılın ilk 3 ayında ise batık kredi kartları yüzde 17'lik bir artış gösterdi. Bankalara kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı da geçen yıl yüzde 183 artarak 447 bine çıkarken, bu yılın ilk iki ayında ise 154 bin kişi kart borcunu ödeyemedi.



En çok batık ocak ayında



Ticari, tüketici ve kredi kartlarındaki batık oranlarının en çok arttığı ay ise ocak oldu. Ocak ayında tüketici kredilerindeki batık oranı artışı bir önceki aya göre 13,96 olurken, ticari kredilerde bu oran yüzde 13,51, kredi kartlarında ise yüzde 10,43 olarak gerçekleşti. Özellikle ticari kredilerde oranın bu kadar yüksek olmasında, ticari kredilerin ödeme dönemlerinin 3 ayda bir olması ve Aralık 2008 döneminde şirketlerin mali açıdan zora girmesinden dolayı ödemelerin yapılamaması etkili oldu.



BATIK TÜKETİCİ KREDİLERİ NİSANDA ZİRVE YAPTI Aylar Batık Tüketici Kredileri* Batık Ticari Krediler* Batık Kredi Kartları* 2008/9 1.470 1.319 1.992 2008/10 1.599 1.512 2.125 2008/11 1.714 1.637 2.243 2008/12 1.827 1.769 2.243 2009/1 2.082 2.008 2.477 2009/2 2.265 2.196 2.671 2009/3 2.455 2.312 2.896 2009/4** 2.543 2.392 2.976 * Milyon TL / **10 Nisan 2009