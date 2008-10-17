Bankalarımız Batı'daki bankalardan iyi durumda

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen, küresel ekonomik kriz yüzünden birçok ülkenin zor durumda olduğunu belirterek, Türkiye'deki bankaların Amerika ve Avrupa'daki bankalardan daha iyi durumda olduğunu söyledi.



Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO) düzenlenen 'Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler ve Türkiye'ye Yansımaları' konulu seminerde konuşan Gürleyen, ülkelerin, dünya ekonomisindeki krizi en az hasarla atlatmak için çözümler aranan bir süreçten geçtiğini kaydetti.



Gürleyen, Türkiye'deki bankacılık sektörünün çok güçlü olduğunu belirterek, sektörün sıkı bir kontrol mekanizmasıyla denetlendiğini kaydetti.



Türkiye'deki bankacılık sektörünün, bazı bölümleri çok gelişmemiş olduğu için kontrolünün daha kolay olduğunu ifade eden Gürleyen, şöyle devam etti:



"Şu anda Türkiye'de bankacılık sektörü açısından bir sorun yok. Bunu rakamlarla söyleyebiliriz. Öz sermaye yeterlilik oranımız yüzde 17. Problemli kredilerimiz ise yüzde 3,5 civarında. Bazı bankalarda likidite oranı daha fazla, (eşit dağıtılmamış) ama en az olan banka bile Amerika'daki ve Avrupa'daki örneklerinden daha likit durumda. Krizin yaşandığı bu dönemde, Türk bankaları yurt dışına kredi verdi ve piyasalara döviz sattı. Yurt dışındaki bankaların durumları böyle değil. Türk bankalarında hiçbir sorun yok. Biz, çok kriz yaşayan insanlar olarak bu durumu keyifle izliyoruz. Türkiye'de şu anda bankalar kendi ayakları üzerinde bu zor süreci geçirebiliyor."



Bankalarımızın altyapısına ve hükümetimize güveniyoruz



SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Erol Öztürk ise Amerika'da başlayan krizin Türkiye'de etkilerinin olacağını belirterek, şunları söyledi:



"Bu krizden en çok etkilenen Avrupa Birliği (AB) ülkeleri gibi gözüküyorsa da, bizim de bu ülkelerle ihracatımız olduğu için krizin ülkemize de etkileri olacaktır. Ülkemizdeki sanayi üretiminin yüzde 4'ler seviyesine, imalatın da yüzde 6'lar seviyesine düştüğünü görmekteyiz. İşsizlik biraz daha hızlı bir şekilde artmaya başladı. Ülkemizde işsizlik yüzde 9,4, ilimizde ise yüzde 12 seviyesinde. İşsizlik almış başını gidiyor."



Önümüzdeki dönemlerde turizm gelirlerinde büyük düşüşler yaşanacağını dile getiren Öztürk, sözlerine şöyle devam etti:



"Kaynaklarımız azalacak. Ülkemizin cari açıkları artmaya devam etmektedir. Üretimler yavaşlamakta ve nakit sıkıntısı çekmekteyiz. Sıkıntıların olumsuz yönlerini görmekteyiz. Türk bankalarının yüzde 45'i yabancıların elinde olduğundan tedirginlik yaratmaktadır. Bankalarımızın altyapısına ve hükümetimize güveniyoruz. Bu da rahat nefes almamızı sağlıyor."



Ali Coşkun Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen seminere, meclis üyeleri ve iş adamları katıldı.

